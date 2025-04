O tym, że w Polsce liczba zgonów spowodowana Covid-19 rośnie w zawrotnym tempie, nie musimy chyba mówić. Dane Ministerstwa Zdrowia mówią same za siebie i wprawiają Polaków w niemałe przerażenie. Na dzień 19 listopada w wyniku zakażenia koronawirusem zmarło w naszym kraju ponad 12 tys. osób, a druga fala epidemii nie zwalnia. Niestety, statystki dotyczące całej Europy są jeszcze gorsze.

Ile osób w Europie umarło przez koronawirusa?

„The Guardian” poinformował, że na dzień 19 listopada potwierdzono w Europie aż 15,7 mln przypadków zachorowania na Covid-19. Z kolei liczba potwierdzonych przypadków śmierci wynosi na Starym Kontynencie ok. 355 tys.

Dyrektor WHO w Europie, dr Hans Kluge, w rozmowie z brytyjskim dziennikiem potwierdził, że średnio co 17 sekund na naszym kontynencie umiera jedna osoba zakażona koronawirusem. Te dane pozwalają uświadomić sobie, jak ogromna jest skala drugiej fali epidemii, która od września pustoszy kraje Europy.

Dr Kluge przyznał również, że jeżeli pandemia nie zacznie wyhamowywać, a liczby nowych zakażeń spadać, w wielu państwach Europy dojdzie do przeciążenia systemu opieki zdrowotnej. Ekspert zdradził też, że w wielu miejscach już brakuje personelu i sprzętu medycznego, by móc odpowiednio opiekować się chorymi na Covid-19.

Polska służba zdrowia również informuje o problemach i ogromnym przeciążeniu, na które jest wystawiona od kilku tygodni. Chociaż powstają szpitale polowe i do pracy zgłaszają się wolontariusze, to wciąż za mało, by móc mówić o sukcesie w walce z epidemią. W wielu szpitalach brakuje respiratorów, robi się również coraz mniej testów na koronawirusa.

