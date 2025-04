Ostatni rok zdecydowanie zmienił nasze przyzwyczajenia w pracy. Spora część ludzi na całym świecie przeniosła swoje zawodowe obowiązki do domu. Chociaż na początku większość z nas była zadowolona z pracy zdalnej, po dłuższym czasie zaczęliśmy zauważać wady takiego modelu. Ile można w końcu siedzieć w domu?

W odpowiedzi na problemy, które stawia przed nami home office powstał nowy trend - WFO, czyli Work From Outside.

Dlaczego warto wypróbować WFO?

Widok gwiazd, które na czas pandemii wyruszyły w ciepłe kraje, by tam pracować zdalnie sprawiał, że wzdychałaś z zazdrością i smutkiem? To lato to idealny moment, by wypróbować nowego trendu. I chociaż twój ogród czy balkon to nie egzotyczne Bali czy Malediwy, gwarantujemy, że nie pożałujesz!

Coraz więcej osób tęskniąc za naturą, świeżym powietrzem i zielenią, zabiera swoje komputery na zewnątrz. WFO możesz uprawiać zarówno w ogrodzie, jak i na tarasie, balkonie, a nawet i... w parku. Ogranicza cię jedynie długość kabla do ładowania, zasięg Wi-Fi lub... żywotność baterii twojego komputera.

Ten trend to jeszcze kolejna okazja, by zagospodarować swój balkon lub taras na piękne i praktyczne miejsce do relaksu. Wystarczy w estetyczny sposób osłonić balkon, zadbać o odpowiednie zadaszenie, na przykład stawiając żagiel przeciwsłoneczny i kupić kilka miłych dla oka modnych dodatków.

