Czy wiesz, że nawet w najdokładniej wysprzątanym domu znajdą się miejsca, w których znajdują się skupiska bakterii? Może być to góra lodówki, przestrzeń za toaletą, a także coś, co służy nam wyłącznie do sprzątania, czyli odkurzacz. Bakterie i brud zbierają się nie tylko w filtrze i workach, ale i innych jego częściach.

Zastanawiałaś się, jak często powinnaś myć dokładnie odkurzacz? Dailymail.co.uk opisał historię matki, która na grupie na Facebooku podzieliła się swoimi doświadczeniami. Patrząc na to, co się stało, możemy śmiało stwierdzić, że prawdopodobnie nikt z nas nie robi tego wystarczająco często...

Czy pamiętasz o regularnym czyszczeniu rury od odkurzacza?

Użytkowniczka pokazała zdjęcie rury od odkurzacza leżącej w wannie wypełnione obrzydliwą, aż brązową wodą pełną osadów i brudu. Opatrzyła je podpisem "Zrobiło mi się niedobrze, gdy to (rurę od odkurzacza - przyp. red.) namoczyłam". Komentujący mieli podobne odczucia i też byli zadziwieni, ile brudu może kryć się w tym miejscu... Ostrzegamy, tego zdjęcia lepiej nie oglądać przy jedzeniu.

fot. Dailymai.co.uk

Podczas sprzątania pamiętamy o czyszczeniu pralki, piekarnika, podłóg... Zapominamy jednak często o przedmiotach, które wykorzystujemy do tych czynności. Odkurzacz wbrew pozorom należy do najbrudniejszych przedmiotów w całym domu. Co zrobić, by go wyczyścić?

My polecamy zrobić to samo, co użytkowniczka Facebooka - namoczyć rurę w wannie z ciepłą wodą z dodatkiem środków czyszczących. Pamiętaj jednak, by przed ponownym użyciem dokładnie ją wysuszyć.

