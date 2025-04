Kupno lub budowa własnego domu to ogromny wydatek, a Londyn, który uchodzi za jedno z najdroższych miast na świecie nieustannie podnosi poprzeczkę. Oczywiście zdarzają się niecodzienne przypadki, kiedy ktoś postanawia nabyć dom drogą wymiany za wsuwkę do włosów, ale nie oszukujmy się - ten eksperyment raczej nie ma szans się powtórzyć.

Na rosnący popyt na mieszkania i domy deweloperzy odpowiedzieli rosnącym w siłę trendem na budowę mikroapartamentów. Co jednak, jeśli ktoś marzy o własnym ogródku? Mikrodomy także zyskują na popularności, ale wbrew pozorom wcale nie bywają szczególnie tanie.

Dom węższy od autobusu wystawiony za 750 000 funtów

Dwie sypialnie, salon, kuchnia z jadalnią i jedna toaleta na 78 metrach kwadratowych nie dziwią nikogo - to bardzo częsty metraż mieszkań w bloku, na którym często mieszczą się bez większych problemów całe rodziny. Co jednak, jeśli dom o tej powierzchni w najszerszym miejscu ma zaledwie... 220 centymetrów szerokości? Takie wymiary mogą dostarczyć sporych problemów logistycznych np. dotyczących umeblowania.

fot. Sceon+Berne Property Agents

Agencja nieruchomości reklamuje ją jako niezwykle nowoczesny, stylowo urządzony i w pełni funkcjonalny dom dla całej rodziny. Patrząc na zdjęcia, nie sposób odmówić mu uroku, jednak czy tak wąski budynek (jest węższy od normalnego autobusu!) jest wygodny w użytkowaniu? Śmiemy wątpić.

fot. Sceon+Berne Property Agents

Można pomyśleć, że dom o tej powierzchni na obrzeżach miasta nie będzie kosztował wiele. Jak się okazuje, to spory błąd! Cena tej nieruchomości to 750 tysięcy funtów, czyli w zaokrągleniu blisko... 4 miliony złotych. Jak pokazuje przykład domu w szczelinie w Warszawie, za dobry design trzeba płacić, ale mimo to ta kwota jest astronomiczna.

