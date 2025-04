Sandomierz to idealna opcja na weekend. 2 dni spokojnie wystarczą. Co w Sandomierzu urzeka? Przede wszystkim spokój, dużo mniej komercji niż w Warszawie, czy Krakowie, na którego rynku często trudno postawić nogę. Sandomierz jest spokojniejszy. Idealny, by odpocząć i co najważniejsze, o czym nie mogę nie napisać - spotkasz tam wspaniałych, otwartych ludzi.

Reklama

Ale od początku. Widoki: piękne, bez tłumów, komercja minimalna. Co za to zobaczysz? Dziką przyrodę Wąwozu Sandomierskiego, zabytkowy rynek, piękny ratusz, najwspanialszą panoramę z wieży widokowej, która pięknie wygląda szczególnie o zachodzie słońca, bo tylko wtedy robi takie piorunujące wrażenie. Jest też mnóstwo zabytków, które spodobają się nie tylko miłośnikom historii, czy architektury. Widoki na powierzchni, jak i pod ziemią (tak, pod ziemią) są równie zaskakująco piękne!

I ludzie. Często wyjeżdżam na różne dłuższe i krótsze wypady. Czasem wynajmuję hotel, najczęściej hostele lub kwatery prywatne. Zawsze w godnym standardzie, bo jestem dosyć wymagająca. Co zaskoczyło mnie w pensjonacie wynajmowane w Sandomierzu? Nie jakość, chociaż ta była naprawdę fenomenalna. Bardziej zachwyca gościnność i zaufanie do ludzi, jakiego nie doświadczyłam nigdzie wcześniej.

10 turystycznych miejsc, które warto zobaczyć w Warszawie

Wąwóz Królowej Jadwigi

Wąwóz Królowej Jadwigi był pierwszym turystycznym miejscem, które zobaczyłam w Sandomierzu. Około 500 metrów nierówności. Korzenie, piasek, dzika przyroda, drzewa. Spacer tą trasą to idealna opcja na odpoczynek, szczególnie jeśli mieszkasz w dużym mieście lub jeśli pracujesz zwykle około 8 godzin dziennie.

fot. Małgorzata Górecka

Rynek z pięknym ratuszem

Ratusz i sam rynek zaskakują spokojem i ciszą (szczególnie jeśli jesteś tam późno wieczorem). Na Rynku nie spotykasz na każdym kroku ludzi sprzedających balony, rozdających ulotki czy zachęcający do skorzystania z oferty klubu go go. Na całe szczęście.

fot. Małgorzata Górecka

Widok z wieży widokowej na panoramę Sandomierza

Wieża widokowa i sama panorama Sandomierza to kolejny gwóźdź programu. Wspinaczce na szczyt towarzyszą piękne obrazy, które przedstawiają pejzaże i historię regionu. A sam widok z góry zachwyca.

fot. Małgorzata Górecka

fot. Małgorzata Górecka

6 krajów za 1000 zł w 5 dni? Oczywiście, że się da

Zamek Sandomierski

Zabytkowy zamek sandomierski to kolejne muzeum. Zobaczysz tam stare narzędzia, wystroje chat wiejskich, biżuterię z kamienia pasiastego, czy szlacheckie sztućce.

for. Fotolia

fot. Małgorzata Górecka

Tajemnicze widoki - nad ziemią i ... pod!



Warto wybrać się też na przechadzkę podziemiami Sandomierza. Bywa trochę strasznie, bo nie ma tam ani za dużo światła, ani za dużo powietrza. Za to specyficznie "pachnie" - jak to pod ziemią. Kręte korytarze łączące rozległe piwniczki sandomierskie kryją w sobie historie, które musisz znać i których ci nie opowiem żeby nie spoilerować.

fot. Małgorzata Górecka

fot. Małgorzata Górecka

58 rzeczy, które powinnaś zobaczyć w Europie

Pyszne restauracje i kawiarenki

Pyszne kawiarenki oraz restauracje to też wielki plus, dodatkowo wcale nie są takie drogie. Oczywiście zaraz ktoś powie, że jak się jedzie na wakacje czy weekendowy wypad, to nie należy oszczędzać, ale chyba przyznasz, że zawsze fajnie mieć stówkę czy dwie do przodu i zjeść coś smacznego :)

Reklama

Jeśli dobrnęłaś do końca, to możesz sobie pomyśleć, że Sandomierz to miasto dla wędrowników, kochających historię. I tak, i nie. To przede wszystkim miejsce w którym odpoczniesz, przestaniesz myśleć o obowiązkach i nabierzesz sił.