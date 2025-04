Zanim przeprowadziłam się do Warszawy na studia, stolica kojarzyła mi się w zasadzie z jednym – Pałacem Kultury i Nauki. Wielki, potężny i prawie zawsze pojawiał się na ilustracjach, przedstawiających naszą polską "metropolię". Po przyjeździe zaczęłam intensywne zwiedzanie nowego miasta i ku mojemu zdziwieniu, Warszawa zachwycała mnie coraz bardziej i bardziej. Z aparatem w ręku odwiedzałam kolejne i kolejne miejsca, robiąc mnóstwo zdjęć i utwierdzając się w przekonaniu, że stolica piękna jest tylko nocą!

Jeśli wybierasz się na krótki wypad do Warszawy, chcesz tu spędzić weekend, albo parę dni urlopu, nie daj się zwieść opowieściom o tym, że stolica jest brzydka, śmierdząca, wszyscy pędzą nie wiadomo gdzie, a hałas aut zagłusza tu wszystko. Ok, trochę w tym prawdy, bo biegnące co rano pracowite warszawskie pszczółki i korposzczurki z Mordoru na Domaniewskiej potrafią zszokować niejednego turystę, ale pamiętaj, że w Warszawie znajdziesz sporo urokliwych miejsc, do których na pewno zechcesz wrócić.

Ja kocham to miasto. Za Starówkę i Wilanów, za hałas i prędkość, za bramę UW, która jest moim osobistym powodem do dumy, za Łazienki Królewskie, które pozwalają odpocząć i zapomnieć o wielkomiejskim zbyt szybkim, zbyt dusznym i zbyt przeludnionym klimacie.

Czasem, nie ukrywam, gotowa jestem spakować walizkę i wynieść się stąd choćby już, szczególnie gdy po raz kolejny jestem jednym z tych upchanych ogórków w słoiku komunikacji miejskiej, albo gdy od 20 minut czekam na tramwaj, który powinien podjechać już ze 3 razy. Ale to szybko mija, bo sensualność Warszawki potrafi zrekompensować wiele.

Wycieczka do Warszawy na pewno cię nie rozczaruje. Wyprawę skrzętnie zaplanuj, żeby w natłoku miejsc i turystycznych atrakcji niczego nie pominąć. Przedstawiam ci listę 10 warszawskich perełek, które obowiązkowo musisz zobaczyć. Wystarczy ci weekend.

1. Pałac Kultury i Nauki

Dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego wybudowano w latach 1952-1955, wg projektu Lwa Rudniewa. Pałac Kultury i Nauki ma 237 m. Dlaczego warto go zobaczyć? Bo tak. Nie ma lepszej odpowiedzi. To tak, jakby być w Paryżu i nie zobaczyć wieży Eiffela. Byłoby szkoda. PKiN to symbol Warszawy i chyba nie da się go nie zobaczyć, bo będąc w Centrum, na Śródmieściu, czy Woli, siłą rzeczy zobaczy się jego "monumentalny" czubek. Pałac Kultury trzeba zobaczyć nocą. Zwykle jest pięknie podświetlany, co robi naprawdę fenomenalne wrażenie.

2. Plac Zamkowy

Warszawska Starówka pozwala odpocząć. Jeśli jesteś w Warszawie tylko z wizytą, być może zachwyci cię pałac, Kolumna Zygmunta i kamienice. Jeśli mieszkasz w stolicy, na Placu Zamkowym poczujesz ukojenie – przynajmniej ja tak mam. Tam nikt nie biega i nigdzie się nie spieszy. Poza tym Stare Miasto ma w sobie pewien czar – tu się powtórzę – szczególnie nocą. Fakt: zbyt wielu tu turystów i niestety komercji, ale ... gdzie dziś tego nie ma?

3. Nowy Świat

Zabytkowa ulica, piękne kamienic, niestety – spory ruch, wielu turystów i tzw. miejscowych. Ale lubię spacery wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu. Latem zachwycają kwiaty i kolorowe zabytki, zimą niepowtarzalne dekoracje, które kocham, nawet gdy zostaną włączone już w połowie listopada. No i nocne życie, które tam kwitnie. Panie sprzedające różyczki, ludzie grający na instrumentach, radość w powietrzu. Musisz to poczuć!!!

4. Brama i Kampus UW

Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o UW, bo spędziłam tam 5 uroczych lat swojego życia, i zanosi się na jeszcze więcej. Monumentalna brama i robiący wrażenie kampus zachwyci nie tylko pierwszorocznego studenta z prowincji, ale chyba każdego. Stary BUW, Auditorium Maximum, budynek Szkoły Rycerskiej i wiele innych historycznych zabytków, które dziś stanowią sale lekcyjne i powód do dumy dla, ośmielę się stwierdzić, chyba wszystkich absolwentów Uniwersytetu.

5. Łazienki Królewskie

Tak, te same, o których pisał Prus w "Lalce". Zielone, pachnące, świeże. Oprócz drzew i ławeczek spotkasz tam wiele towarzyszek, które chętnie umilą ci zwiedzanie. Mowa o wiewiórkach, które niczym udomowione pupile, podejdą i chętnie wejdą ci na rękę. Będąc w Łazienkach, nie zapomnij o zobaczeniu Pałacu na Wodzie, Ogrodu Chińskiego, Pomarańczarni i Amfiteatru, w którym częściej niż aktorów czy śpiewaków, spotkasz urocze i dumne, królewskie pawie.

6. Pałac w Wilanowie

Polski Wersal obowiązkowo powinien stać się kolejnym celem twojej podróży. Ale raczej za dnia. Oprócz pięknego pałacu koniecznie odwiedź ogrody, które latem wyglądają jak wspaniały, królewski dywan. Wilanów położony jest na obrzeżach Warszawy, więc jest tam spokojnie, można zebrać myśli i odpocząć. Dla zakochanych pojawił się nawet romantyczny most z podświetlanymi sercami. Na przęsłach konstrukcji można zawiesić własną kłódkę z inicjałami zakochanych. Czy to chwyt marketingowy, który ma przyciągnąć turystów? Pewnie tak! Niemniej, skuteczny, bo chociaż nie jestem podatna na reklamę, swoją kłódeczkę też tam mam.

7. Plac Zbawiciela

Dla warszawiaków po prostu Zbawix, czyli miejsce spotkań towarzyskich. Czym zachwyci turystów? Pięknym kościołem, który robi niesamowite wrażenie swoją monumentalnością oraz zdobieniami.

8. Plaża nad Wisłą

Pełno tam ludzi, studentów, śmiechu i bardzo pozytywnej atmosfery. Nie tylko się tam opalisz, ale i przyjemnie spędzisz czas w tamtejszych barach i restauracjach. Plaża wspaniale wygląda o zachodzie słońca, a nocą zachwyca widokiem podświetlanych mostów.

9. Centrum Nauki Kopernik

Wycieczka do Warszawy bez Kopernika to trochę stracony czas! Po prostu musisz tam pójść i przekonać się, jak bardzo nauka może zaskoczyć. Mnóstwo ciekawych atrakcji takich jak Strefa Światła, Teatr Wysokich Napięć, Korzenie Cywilizacji, Galeria Bzzz i oczywiście Planetarium, może i brzmią enigmatycznie, ale dają dużo frajdy.

10. Multimedialny Park Fontann

Pokaz odbywa się od maja do września na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP. Muzyka i kolorowe fontanny wywołują magiczne wrażenie. Byłam tam już chyba 10 razy i zawsze się zachwycam. Klasyczne utwory, noc, światła, szum wody i fontanny to niecodzienny widok, który będąc w stolicy, trzeba zobaczyć!

fotografie: Małgorzata Górecka