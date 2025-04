Co ciekawego zobaczyć i zrobić w Europie?

Wyznaję zasadę, że rzeczy można szybko stracić, a wspomnienia i momenty pozostają z nami na zawsze. W końcu... w życiu ważne są tylko chwile, prawda?

Reklama

A świat jest przecież taki piękny, tyle miejsc do zobaczenia, ludzi do poznania i pyszności do zjedzenia. Od czego zacząć? Ano od listy, która chociaż odrobinę uporządkuje wam podróżnicze plany :) Zatem, co musicie zrobić podróżując po Europie? Zjeść pizzę w miejscu gdzie się narodziła, zrobić sobie tandetne, ale urocze zdjęcie z wieżą w Pizie, zobaczyć popiersie Nefertiti w Berlinie, przejechać się zabytkowym tramwajem w Lizbonie...? Jest tyle rzeczy do zobaczenia, zjedzenia i poczucia. Zatem, nie zwlekajmy! :)

1. Zjedz pizzę w miejscu jej narodzin - Neapolu (Włochy)

Port Świętej Łucji i Zamek Jajeczny. Neapol, Włochy - fot. ONS.pl

2. Zobacz wykutą w skałach krainę Kapadocję (Turcja)

fot. Shutterstock

3. Wypij espresso w Gucci Cafe w Galerii Vittorio Emanuele II w Mediolanie (Włochy)

Kawa Gucci jest droga, ale warto czasem zaszaleć - fot. MURATART/ SHUTTERSTOCK

4. Usiądź na ławeczce w Park Guell w Barcelonie (Hiszpania)

Park zaprojektowany przez Antonio Gaudiego to jedno z najsłynniejszych miejsc w Hiszpanii - fot. ONS.pl

5. Przejedź się zabytkowym tramwajem po Lizbonie (Portugalia)

Bilet na jednorazowy przejazd kosztuje ok. 6 złotych - fot. ONS.pl

6. A jeśli focaccia to tylko w Genui skąd pochodzi (Włochy)

fot. YULIA GRIGORYEVA/ SHUTTERSTOCK

7. Wykąp się w oceanie (Portugalia)

Temperatura zbliżona do naszego Bałtyku - fot. Shutterstock

8. Koniecznie zjedz frytki podczas wycieczki do Belgii (Belgia)

Koniecznie do spróbowania ze Speculoos - fot. Shutterstock

9. Poprowadź zaprzęg psów (Szwecja)

fot. Shutterstock

10. Podziwiaj zorzę polarną (Finlandia)

fot. Shutterstock

11. Spędź noc w szklanym igloo (Laponia)

fot. STYVE REINECK/ SHUTTERSTOCK

Reklama

12. Poczuj klimat prawdziwej Grecji na Santorini (Grecja)

Słynne białe budyneczki z niebieskimi dachami... fot. ONS.pl

13. Zrób sobie spacer wzdłuż murów obronnych Dubrovnika (Chorwacja)

Mury okalające miasto pochodzą z VII wieku - fot. ONS.pl

14. Zrób chociaż i najdrobniejsze zakupy na Grand Bazaar w Istambule (Turcja)

fot. Shutterstock

15. Zrelaksuj się w wodach Błękitnej Laguny (Islandia)

Fot. Shutterstock

16. Odwiedź Zamek Disneya w Neuschwanstein (Niemcy)

Fot. Shuttestock

17. Odwiedź muzeum Guggenheima w Bilbao (Hiszpania)

fot. CLOUD MINE AMSTERDAM/ SHUTTERSTOCK

18. Odwiedź ogrody Wersalu (Francja)

fot. ONS.pl

19. Bądź w Wenecji podczas karnawału (Włochy)

Słynne gondole podczas karnawału w Wenecji - fot. ONS.pl

20. Odwiedź wyjątkowe miasteczka Cinque Terre (Włochy)

Jeszcze 20 lat temu miasteczka Cinque Terra nie były dostępne od strony lądowej - fot. Shutterstock

21. Poczuj prawdziwy luksus w Porto de Monaco (Monako)

fot. ONS.pl

22. Zjedz pieczone kasztany na Placu Pigalle w Paryżu (Francja)

fot. Fotolia

23. Napij się piwa w Dniu Św. Patryka w Dublinie (Irlandia)

I kolejne piwo, tym razem w Irlandii - fot. ONS.pl

24. Zobacz pola lawendy w Prowansji (Francja)

fot. Shutterstock

25. Zjedz rybę z frytkami (fish & chips) w Londynie (Anglia)

fot. Fotolia

26. Pojedź na narty do w szwajcarskie Alpy (Szwajcaria)

Jeśli białe szaleństwo to tylko w St. Moritz i okolicach - fot. ONS.pl

27. Zobacz słynne popiersie Nefertiti w Altes Museum w Berlinie (Niemcy)

fot. Shutterstock

28. Zobacz żubra w Białowieży (Polska)

fot. Shutterstock

29. Wypij piwo w Bawarii podczas Octoberfest (Niemcy)

fot. KOCHNEVA TETYANA/ SHUTTERSTOCK

30. Weź udział w bitwie pomidorów Tomatina w miejscowości Buñol (Hiszpania)

fot. Fotolia

31. Pojedź na słynny festiwal muzyczny np. Glastonbury (Anglia)

fot. ONS.pl

32. Zobacz opactwo Mont Saint-Michel w Normandii (Francja)

fot. Shutterstock

33. Zobacz żółwie morskie Caretta-Caretta na Zakynthos (Grecja)

fot. Fotolia

34. Przejdź się po ruinach Pompejów u podnóża Wezuwiusza (Włochy)

Aktualnie można tam podziwiać rzeźby zdolnego Polaka Igora Mitoraja, fot. ANTON IVANOV/ SHUTTERSTOCK

35. Przespaceruj się wśród Jezior Plitwickich (Chorwacja)

fot. Shutterstock

36. Przejdź się po Abbey Raod w Londynie jak niegdyś Beatlesi (Anglia)

Zainscenizuj scenkę z okładki kultowego albumu Beatlesów - fot. Shutterstock

37. Przejdź się po Placu Czerwonym w Moskwie (Rosja)

fot. Shutterstock

38. Stań na peronie 9 3/4 na King's Cross w Londynie (Anlgia)

fot. ONS.pl

39. Odwiedź największą jaskinię w Europie - Postojną (Słowenia)

W jaskini znajduje się ponad 20 km podziemnych sal i korytarzy - fot. ONS.pl

40. Zamocz nogi w wapiennych basenach w Pamukkale (Turcja)

Tarasy wapiennych osadów powstałych na zboczu góry Cökelez - fot. ONS.pl

41. Stań pod balkonem Julii w Weronie (Włochy)

Napisz list miłosny i wciśnij go w szparę między cegłami - fot. Shutterstock

42. Odwiedź zamek Drakuli w Transylwanii (Rumunia)

Nie taki upiorny zamek w Branie - fot. ONS.pl

43. Dotknij płaskorzeźbę na Moście Karola w Pradze (Czechy)

fot. ONS.pl

44. Wypij lampkę prosecco przy Fontannie Di Trevi w Rzymie (Włochy)

To tu kąpała się Anita Ekberg w słynnej scenie z filmu "La Dolce Vita" Felliniego - fot. ONS.pl

45. Zrób sobie śmieszne zdjęcie z krzywą wieżą w Pizie (Włochy)

fot. Fotolia

46. Stań na krawędzi Europy na Przylądku Świętego Wincentego (Portugalia)

Uważaj na silne wiatry! :) - fot. Shutterstock

47. Odwiedź 1 z 7 cudów natury - Pojezierze Mazurskie (Polska)

fot. Shutterstock

48. Zobacz kultowe miejsce Stonehenge niedaleko Salisbury (Anglia)

fot. ONS.pl

49. Przejedź się rowerem po Amsterdamie (Holandia)

fot. NONGNUT MOIJANGHAN/ SHUTTERSTOCK

50. Usiądź na trawie w Hyde Parku w Londynie (Anglia)

Koniecznie weź coś do jedzenia dla kaczek i wiewiórek - fot. KIEV.VICTOR/ SHUTTERSTOCK

51. Zobacz niesamowite fiordy norweskie (Norwegia)

fot. ONS.pl

52. Stań oko w oko z Mosa Lisą w Luwrze (Francja)

fot. ONS.pl

53. Odwiedź słynne termy w Budapeszcie (Węgry)

fot. VACCLAV/ SHUTTERSTOCK

54. Zobacz balet Bolshoi w Moskwie (Rosja)

fot. Shutterstock

55. Wjedź na Wieżę Eiffle'a - koniecznie w berecie (Francja)

fot. ONS.pl

56. Zrób sobie spacer wzdłuż pozostałości po Murze Berlińskim (Niemcy)

Tu poczujesz prawdziwą historię - fot. ONS.pl

57. Sprawdź, która godzina... na Big Benie (Anglia)

fot. ONS.pl

58. Zobacz najsłynniejszy fresk Michała Anioła (świata) w Kaplicy Sykstyńskiej (Watykan)