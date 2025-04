Wampiry energetyczne i emocjonalne - czym się wyróżniają?

W kontakcie z takimi osobami czujemy się źle. Boimy się odetchnąć, powiedzieć co myślimy, źle postawić szklankę. One czują się przy nas świetnie (w końcu je karmimy), my z dnia na dzień opadamy sił. One zawsze mówią (pokazują), że to z NAMI coś nie tak. Może czas wreszcie zrozumieć, że nie? I uciekać, gdzie pieprze rośnie!