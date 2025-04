Grecja to od lat jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wśród Polaków. Na słonecznych wyspach wypoczywa co roku tysiące naszych rodaków, a pandemia koronawirusa zdaje się nie mieć na to wpływu.

Odkąd greckie granice zostały otwarte 15 czerwca, Polacy chętnie wybierają Kretę, Santorini, Zakynthos i Ateny na wakacyjne wyjazdy. Niestety, w jednym z najpopularniejszych kurortów wykryto właśnie pierwszy przypadek Covid-19 wśród przyjezdnych. Na koronawirusa zachorował Polak.

Pierwszy przypadek koronawirusa na Zakynthos

Na Zakynthos zdiagnozowano pierwszy przypadek zachorowania na Covid-19 u wypoczywającego na wyspie turysty. Jak donoszą greckie media, jest to turysta lub turystka pochodzący z Polski, którzy przebywali z najbliższymi w mieście Tsilivi. Niestety, media nie podają jednoznacznie płci zakażonej osoby. Część utrzymuje, że to mężczyzna, a część, że kobieta.

W dniu przylotu, po przekroczeniu granic z Grecją, pobrano od zakażonej osoby próbkę do badań na obecność koronawirusa w organizmie. Wynik uzyskany w laboratorium był pozytywny, więc natychmiast rozpoczęto procedurę przeniesienia Polaka/Polki i jego/jej rodziny do hotelu wyznaczonego jako miejsce kwarantanny. Spędzą tam najbliższe 2 tygodnie.

W tej chwili na wyspie trwa ustalanie, które osoby mogły mieć kontakt z zakażoną osobą. Dotyczy to przede wszystkim współpasażerów z samolotu oraz osób z hotelu, w którym pierwotnie wypoczywał/a turysta/ka. Władze uspokajają i przekonują, że chora osoba to tylko odosobniony przypadek i nie ma powodu do obaw, ponieważ wdrożono wszelkie procedury bezpieczeństwa.

Koronawirus w Grecji - aktualne dane

Na dzień 20 lipca w Grecji potwierdzono 4 tys. zakażeń koronawirusem, zmarły 194 osoby. Grecja to jeden z niewielu krajów w Europie, który może pochwalić się wyjątkowo dobrą sytuacją epidemiologiczną. Nie odnotowano tam ostatnio znacznego skoku zakażeń, w związku z czym rząd nie widzi potrzeby wprowadzenia dodatkowych obostrzeń sanitarnych.

