Ślub kościelny dalej jest jedną z najpopularniejszych w Polsce form zaślubin, która jest bardzo głęboko zakorzeniona w naszej kulturze. Pary młode marzą o pójściu do ołtarza w otoczeniu najbliższych i chcą przysięgać sobie przed Bogiem swoją miłość. Mimo to okazuje się, że coraz mniej zakochanych decyduje się na przyjęcie sakramentu małżeństwa.

Coraz mniej ślubów kościelnych w Polsce

PAP podał dane zebrane przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, z których jasno wynika, że w 2019 roku sakramentalne „tak” powiedziało sobie zaledwie 122 794 par. Dla porównania, w 2016 roku ślub kościelny wzięło 136 348 par, a w 2017 roku było to 133 586 par.

Niestety, ślubowanie przed ołtarzem coraz rzadziej też gwarantuje, że związek będzie trwał do końca życia. Rośnie bowiem liczba unieważnień małżeństwa przez diecezje, czyli tzw. „rozwodów kościelnych”. Jak informuje na swoim blogu Michał Poczmański, z „Kancelarii Kanonicznej”, w 2019 roku rozpatrzono w Polsce ok. 4000 wniosków o unieważnienie ślubu kościelnego. Rozwodów cywilnych, jak podaje GUS, było w 2019. roku z kolei w Polsce ok. 20 000.

Zdajemy sobie sprawę, że kiedy małżonkowie się rozstają, po świecku mówimy, że następuje rozwód, to jest to problem, który dotyka całej rodziny, a więc także i dzieci. W konsekwencji, wszyscy jej członkowie wychodzą z tego rodzaju sytuacji poranieni. W związku z tym szukamy rozwiązań oraz metod, które wspierałyby małżonków, pomagając im przezwyciężyć kryzysy - mówi w rozmowie z PAP przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny bp Wiesław Śmigiel

Dlaczego Polacy nie chcą brać ślubu?

Skąd mniejsza liczba małżeństw i większa liczba rozwodów? CBOS informuje, że coraz więcej Polaków decyduje się na życie w pojedynkę i nie zamierza wiązać się z nikim w sposób formalny. Wpływa na to chociażby lęk przed rozpadem związku (42% badanych przez CBOS Polaków), niechęć z rezygnacji z kariery zawodowej na rzecz rodziny (40%) lub trudności ze znalezieniem odpowiedniego do małżeństwa partnera (35%).

