Jeśli szukasz modnego dodatku do salonu lub jadalni, zerknij na najnowszą propozycję dostępną w sklepie internetowym Lidl. To biała, metalowa misa na owoce. Kosztuje 24,99 zł i do złudzenia przypomina kultowy projekt Ikea.

Metalowa misa na owoce Ernesto Lidl

Ażurowa misa wykonana jest z metalu powlekanego proszkowo. Ma biały kolor i wymiary: 30 cm średnicy na 10 cm wysokości. Możesz postawić ją samodzielnie na stole lub umieścić w niej letnie owoce. Sprawdzi się nie tylko w kuchni czy salonie, ale również podczas letniego biesiadowania w ogrodzie.

fot. Misa Lidl/materiały prasowe

Misa Ernesto kosztuje 24,99 zł. Kupisz ją w sklepie internetowym Lidl. Dostawa kosztuje 9,99 zł - jeśli wartość twojego zamówienia przekroczy kwotę 200 zł, wtedy dostawa będzie za darmo.

Misa marki Ernesto swoim kształtem przypomina słynną już miskę STOCKHOLM z Ikea. Wykonana jest z tego samego materiału, jest jednak nieco mniejsza (ta z Ikea ma 42 cm średnicy) i ma zdecydowanie drobniejszy, kwiatowy wzór.

fot. Misa Ikea/materiały prasowe

Miska z Ikea kosztuje 49,99 zł. Dostępna jest również w srebrnym, matowym kolorze. Kupisz ją zarówno stacjonarnie, jak i online. Dostawa bez względu na wartość zamówienia kosztuje 15 zł.

Szukasz innych dodatków do domu?

Zajrzyj do sklepów Pepco. Kupisz tam piękne ceramiczne wazony dostępne w dwóch vintage'owych kolorach w cenie 15 zł oraz szklane naczynia w modnym kolorze od 6 zł za sztukę.

Podczas zakupów w Ikea warto zerknąć na złote osłonki na doniczki od 5 zł za sztukę oraz szklane świeczniki do tealightów - niezastąpiony dodatek letnich imprez w ogrodzie.

