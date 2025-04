W tej chwili w Polsce liczba osób objętych kwarantanną przekracza 111 tysięcy. To, czy zasady kwarantanny są przestrzegane, codziennie sprawdzają tysiące funkcjonariuszy policji. Zdecydowana większość osób, których dotyczy obowiązkowa izolacja, stosuje się do zasad: nie opuszcza domu, nie przyjmuje gości.

Dane osób objętych kwarantanną są znane Sanepidowi, ponadto adresy przekazywane są m.in. do policji, NFZ-u, ZUS-u, KRUS-u, Poczty Polskiej, pogotowia. Jak zatem można było znaleźć je w internecie?

O wycieku danych osób przebywających na kwarantannie, poinformowały lokalne media. Lista z danymi adresowymi ponad 300 osób z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego krążyła w internecie.

Informację o wycieku danych wrażliwych otrzymał oddział gnieźnieńskiego sanepidu, po zweryfikowaniu, że dane są faktycznie prawdziwe, o sprawie została powiadomiona tamtejsza prokuratura. Jak cytuje portal gniezno.naszemiasto.pl:

Nie są to dane, które świadczyłyby o tym, że te informacje wypłynęły z Inspekcji Sanitarnej w Gnieźnie. My przekazujemy dane również do innych organów uprawnionych. O całej sprawie powiadomiłam prokuraturę, w celu ustalenia źródła przecieku

- powiedziała Anna Stejakowska, dyrektor gnieźnieńskiego sanepidu.