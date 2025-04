Placówki edukacyjne są zamknięte od połowy marca. Trwa zdalne nauczanie, które jedni chwalą, inni krytykują. Z jednej strony rodzice uczniów nie wyobrażają sobie, by tak miała wyglądać nauka do końca roku szkolnego, z drugiej są tacy, którzy twierdzą, że otwarcie szkół to szaleństwo.

Otwarcie przedszkoli i żłobków 6 maja także wzbudza burzliwą dyskusję. Wytyczne dla placówek opiekuńczych są surowe i zakładają m.in. dezynfekowanie zabawek natychmiast po użyciu, co wydaje się nierealne. Spodziewamy się, że w podobnym reżimie sanitarnym miałyby działać szkoły, o ile otworzą się przed końcem roku szkolnego.

Decyzja o otwarciu szkół pod koniec maja

Rząd nie wyklucza, że to właśnie uczniowie najmłodszych klas jako pierwsi wrócą do szkół. Niewykluczone, że stanie się to jeszcze w tym roku szkolnym:

To jest jeden z wariantów, które bierzemy pod uwagę, także i teraz w kontekście otwarcia przedszkoli. Zastanawialiśmy się nad uczniami klas młodszych, klas I – III. Na razie takiej decyzji jeszcze nie podjęliśmy, ale być może w końcu maja zdecydujemy się na otwarcie i możliwości opieki także w klasach młodszych. - powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Minister podkreślił, że decyzje o otwarciu szkół dla wszystkich uczniów (także klas starszych) zostaną podjęte pod koniec maja. Termin otwarcia placówek będzie uzależniony od aktualnej sytuacji epidemicznej. Zaznaczył, że obecnie wygląda ona na ustabilizowaną, a na tle pozostałych krajów europejskich statystyki nie wyglądają źle.

Podkreślił również, że nie obserwujemy wyraźnych wzrostów liczby zakażeń dzień po dniu, jest wynikiem wcześnie podjętych decyzji o wprowadzaniu konkretnych ograniczeń. Wskazał także, że dzięki stosowaniu się do nakazów i zakazów, szpitale nie są przepełnione, a liczba chorych - niewielka.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami zasiłek opiekuńczy obowiązuje do 24 maja. Także dla tych rodziców, którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym i nie zdecydują się wysłać ich do placówki opiekuńczej na początku maja. Czy to oznacza, że 25 maja dzieci wrócą do szkoły? Przekonamy się o tym w najbliższych tygodniach.

