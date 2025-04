Wiele sklepów będzie musiało liczyć się z karami za niespełnianie obostrzeń, a właściciele konsumpcyjnych molochów muszą dostosować się do zaleceń, które balansują na granicy absurdu - chodzi o parkingi, toalety czy restauracje.

Możliwe, że rząd przyspieszając otwarcie galerii handlowych i odmrażając je w II etapie w pewnym sensie postąpił nie pochopnie, a bardzo sprytnie. Od poniedziałku w teorii mają zacząć działać sklepy w centrach handlowych, a sam obiekt, jak i butiki, będą musiały dostosować się do nowych zasad. Przyzwolenie na otwarcie to jedno, ale nałożone regulacje - to drugie. Niektóre galerie nie spełnią wymagań, a część butików nie sprosta nowym zasadom.

Nowa rzeczywistość zakupowa

Do budynku będzie mogła wejść konkretna liczba osób (1 osoba na m kw.). Oczekujący na wejście do galerii będą gromadzić się w kolejkach przed budynkiem zachowując 2-metry odstępu.

Aby monitorować liczbę osób w galerii, najprawdopodobniej będzie dostępne tylko jedno wejście i jedno wyjście . Nowoczesne mechanizmy pomiarowe bez problemu poradzą sobie z liczeniem klientów.

Centra handlowe najpewniej zrezygnują z drzwi obrotowych - zastąpią je przesuwne.

Co ciekawe, odstępy dotyczą także samochodów . Właściciele galerii handlowych będą musieli „wyłączyć z obiegu” ok. połowy miejsc parkingowych tak, aby mogło być zajęte maksymalnie co drugie pole do parkowania.

Sklepom odzieżowym narzuca się dezynfekcję przymierzalni po każdym kliencie oraz umiejscowienie dozowników dezynfekujących przy kasie. Takie same muszą pojawić się przy wejściu do galerii i w toaletach.

Jeśli mowa o ubikacjach: tam również centrum handlowe zamknie dostęp co do drugiej kabiny i prawdopodobnie zasłonięty zostanie co drugi pisuar. Toalety mają być czyszczone chemicznie przynajmniej 4 razy dziennie.

Pokoje dla matek z dziećmi mogą zostać wyłączone z użytku.

Limit osób obejmie także windy : prawdopodobnie limit będzie zmniejszony o 50-60%.

Zamknięte będą kluby fitness, miejsca relaksu, przestrzenie zabaw czy tzw. food courty, czyli miejsca spożywania posiłków.

Klienci są zobowiązani do noszenia masek i rękawiczek .

. Rząd wprowadził specjalną aplikację, bez której wstęp do galerii handlowej może być utrudniony.

Klimatyzacja i wentylacja będą włączane tylko pod warunkiem ciągłego doprowadzania świeżego powietrza z zewnątrz. Warto też, aby obiekt posiadał okna, które można otworzyć. Zalecenia są jasne:

Zaleca się utrzymywanie rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji - czytamy w rządowych wytycznych.

Niezdrowe powietrze w galeriach handlowych

Ten ostatni punkt wydaje się być niezmiernie ciekawy, bowiem wg części ekspertów, galerie handlowe nie korzystają ze świeżego powietrza, a bazują na recyrkulacji, czyli wykorzystywaniu powietrza już zużytego. Galerie są obiektami zamkniętymi i przebywanie w nich niesie za sobą duże ryzyko przenoszenia koronawirusa.

Galerie handlowe, jeśli mają być bezpieczne w trakcie epidemii, powinny nawiewać powietrze z zewnątrz. Problem w tym, że w większości takich obiektów jest tylko recyrkulacja, czyli zużyte powietrze jest nawiewane z powrotem do środka. Takie rozwiązanie jest dla firm zarządzających tańsze. Powietrze z zewnątrz musieliby latem ogrzewać, a zimą chłodzić. To są wydatki . - powiedział Gazecie Wyborczej dr inż. Andrzej Bugaj z Katedry Klimatyzacji, Ogrzewnictwa i Ochrony Powietrza Politechniki Wrocławskiej.

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, warto dowiedzieć się, czy galeria handlowa ma możliwość wpuszczenia do środka świeżego powietrza. Wiemy, że np. warszawska Westfield Arkadia czy centrum handlowe Wroclavia są pod tym względem gotowe na przyjęcie klientów. Ci natomiast w początkowej fazie mogą szturmem chcieć odwiedzać sklepy, ale nie jest powiedziane, czy będą chętnie robić zakupy - teraz wolimy robić je w sieci.

Galerie otwarte, sklepów brak...

Nie jest to zaskoczeniem, że znane sieciówki wycofują się z galerii handlowych lub renegocjują kontrakty pod groźbą opuszczenia budynków i postawienia na sprzedaż online. Znana sieć księgarni zamyka swoje sklepy stacjonarne w 40 miejscach w Polsce.

