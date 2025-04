Pandemia koronawirusa wywołała na świecie przede wszystkim lęk o zdrowie nasze i naszych najbliższych. To jednak nie jedyny skutek, który wpływa na jakość ludzkiego życia. Cały świat musi mierzyć się również z ogromnym kryzysem gospodarczo-ekonomiczny, który niesie ze sobą wzrost bezrobocia i masowe zwolnienia.

Prezydent Andrzej Duda postanowił pomóc osobom, które przez pandemię straciły pracę i ich sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu. W jaki sposób? Zamierza zwiększyć obowiązujący dotychczas zasiłek dla bezrobotnych i wypłacać im dodatkową zapomogę aż przez 3 miesiące.

Jak przekazuje „Business Insider”, Andrzej Duda zaproponował Polakom zwolnionym w czasie pandemii dodatkowe wsparcie finansowe. Kwota naprawdę robi wrażenie i może znacząco wspomóc tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Trzeba podnieść zasiłek dla bezrobotnych do 1300 zł i wprowadzić dodatek solidarnościowy dla osób, które straciły pracę na skutek epidemii. 1200 zł na miesiąc przez trzy miesiące. Wierzę w to, że trzy miesiące to ten okres, kiedy będziemy mieli wahnięcie, przez które źródła dochodu mogą być zaburzone

- powiedział prezydent podczas konwencji wyborczej