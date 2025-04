Decyzja o otwarciu żłobków i przedszkoli w II etapie odmrażania gospodarki zaskoczyła rodziców i samorządowców. Wcześniej mówiono, że zostaną otwarte 24 maja. Rodzice bez względu na to, czy poślą dzieci do placówki, mogą mieć wydłużony zasiłek opiekuńczy do tego czasu.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci wydłużony do 24 maja

Niezależnie od tego, czy „twój” żłobek lub przedszkole wróci do funkcjonowania, możesz zadecydować o tym, czy chcesz posłać tam dziecko, czy nie. Jak czytamy na stronie PAP, rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku do 24 maja. Pytanie - na jakich zasadach i co potem?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać także w przypadku podjęcia przez uprawnionych rodziców lub opiekunów decyzji o nie korzystaniu z usług otwartych placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. W związku z umożliwieniem od 6 maja br otwarcia placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi, w rozporządzeniu wprowadzono również możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku, gdy pomimo otwarcia takiej placówki rodzic nie zdecyduje się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii. Rodzice będą mieli więc wybór - poinformowało PAP Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Otwarcie żłobków i przedszkoli leży po stronie samorządów - już wiadomo, że takie miasta, jak Łódź, Warszawa, Katowice czy Sosnowiec z takiej możliwości nie skorzystają ze względów bezpieczeństwa. Zdaniem oponentów, placówki te nie są gotowe na powrót do pracy z uwagi na restrykcje i zasady. Część z nich uważa, że otwarcie żłobków i przedszkoli 6 maja to szaleństwo.

Kiedy dostaniesz dodatkowy zasiłek na dziecko?

Jeśli placówka została otwarta i nie poślesz do niej dziecka, masz prawo wnioskować o dodatkowy zasiłek na opiekę nad dzieckiem mimo faktu, że ta wznowiła działalność. Tym bardziej, jeśli żłobek lub przedszkole nie jest w stanie zapewnić opieki nad wszystkimi dziećmi. Wówczas zasiłek również będzie przysługiwał „pokrzywdzonym” rodzicom.

Poszczególne instytucje będą mogły świadczyć opiekę wyłącznie po spełnieniu warunków sanitarnych. Nie wlicza się on do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Nadal będzie on przysługiwać rodzicom dzieci do ósmego roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem - zaznaczono w komunikacie.

Jak będzie wypłacany zasiłek na dziecko?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony rozporządzeniem Rady Ministrów do 24 maja 2020 roku i rząd nie zasygnalizował jego kolejnego przedłużenia. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki i przysługuje on matce lub ojcu dziecka na podstawie wniosku do ZUS lub do pracodawcy, który przekazuje go do ZUS-u zgodnie z ustawą zasiłkową. Więcej o zmianach w zasiłku dodatkowym przeczytasz na stronie ZUS.

