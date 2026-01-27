"Twarzą w twarz" to nowy podcast polki.pl, w którym nie ma tematów tabu. Wiktor Słojkowski przepytuje swoich gości o najtrudniejsze wątki dotyczące ich życia. W 2. odcinku podcastu zaprosił do rozmowy Aleksandrę Szwałko, która podzieliła się z widzami niesamowicie osobistymi wątkami ze swojego życia.

"Twarzą w twarz" odc. 2: Aleksandra Szwałko w rozmowie z Wiktorem Słojkowskim

Życie nie jest usłane różami, o czym przekonujemy się każdego dnia. Ma wiele odcieni szarości, które potrafią odcisnąć piętno na naszej psychice. Dotyczą zarówno tego, w jaki sposób patrzymy na siebie i swoje ciało, jak również naszych relacji z innymi ludźmi. Im bliżej z kimś jesteśmy, tym większy wpływ ta osoba ma na nasze życie. Boleśnie przekonała się o tym Aleksandra Szwałko, która jest gościnią 2. odcinka podcastu "Twarzą w twarz".

Kobieta w rozmowie z Wiktorem Słojkowskim opowiedziała o swoim życiu bez tematów tabu. Poruszyła trudne kwestie związane z jej wieloletnią chorobą, temat wstydu i poczucia winy, który tkwi w niej w związku z tym, ale też w związku z toksyczną relacją, w której tkwiła. Zdradziła też szczegóły swoich więzi rodzinnych i ostatecznie przeszła do sztuki, która stała się dla niej sposobem na odzwierciedlenie tego wszystkiego oraz odzyskanie siebie po trudnych przeżyciach.

2. odcinek podcastu "Twarzą w twarz" dla polki.pl

2. odcinek podcastu "Twarzą w twarz" jest już dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube. To niesamowicie trudna rozmowa o historii kobiety, która wiele przeszła w swoim życiu. Ale warto ją poznać, bo być może ktoś, kto zmaga się z podobnymi problemami, znajdzie w artystce odzwierciedlenie siebie.

