Popularność środków do dezynfekcji w dobie pandemii koronawirusa jest ogromna. Jeszcze jakiś czas temu żele dezynfekujące do rąk były praktycznie nie do kupienia, teraz są dostępne w każdej drogerii. Nosimy je zawsze przy sobie, by móc odkazić dłonie poza domem, gdy nie mamy dostępu do bieżącej wody.

Wielu z nas taki żel ma też w aucie, ale strażacy ostrzegają, by uważać.

Żel do dezynfekcji rąk przyczyną pożaru

Niedawno pisaliśmy o tym, że lekarze przestrzegają przed używaniem żelu do dezynfekcji na plaży. Teraz okazuje się, że miejscem niewłaściwym do samego przechowywania środka odkażającego może być także samochód.

Żel do dezynfekcji, by zadziałał, musi mieć określone stężenie alkoholu. Butelka z żelem odkażającym, który miał zapewnić bezpieczeństwo, w rzeczywistości stał się przyczyną groźnego pożaru.

Pozostawienie buteleczki z żelem do dezynfekcji w aucie zaparkowanym na prywatnej posesji w Waukegan w amerykańskim stanie Illinois, doprowadziło do pożaru wnętrza samochodu.

Waukegan car fire likely caused by hot hand sanitizer, officials say https://t.co/4Ajx30Pscw pic.twitter.com/2JlynxLVZ6

— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) June 20, 2020

Jak wynika z relacji właścicieli samochodu, przekazanej przez lokalne media, żel do dezynfekcji leżał na desce rozdzielczej, a auto zostało zaparkowane w pełnym słońcu. W efekcie środek odkażający został silnie nagrzany, co z kolei doprowadziło do wybuchu ognia.

Zanim na miejsce pożaru dotarli strażacy, wnętrze auta zostało ugaszone przez właścicieli, ale zniszczenia są ogromne. Co więcej, firma ubezpieczeniowa nie pokryje szkód wyrządzonych przez pożar, ponieważ jak wykazano, powstał on na skutek zaniedbania właściciela auta. W końcu to on sam pozostawił łatwopalną substancję w nasłonecznionym miejscu.

Podobne zdarzenia należą do rzadkości, jednak warto mieć świadomość tego, jakie skutki może mieć pozostawienie zwykłego żelu do dezynfekcji w nasłonecznionym miejscu w aucie. Jest to ważne zwłaszcza w kontekście rozpoczynającego się lata i upałów, jakich można się spodziewać.

