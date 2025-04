Upalne miesiące przed nami. Do tej pory w ucieczce przed wysokimi temperaturami pomagały nam nawiewy i klimatyzacja zamontowana w większości miejsc publicznych. To może się jednak zmienić. Urzędy i sklepy decydują się na wyłączenie urządzeń chłodzących. To samo tyczyć się będzie autobusów i tramwajów w wielu miastach w Polsce. W transporcie publicznym liczyć będzie można jedynie na otwarte okna. Dlaczego? Wszystko przez lęk przed koronawirusem, który rzekomo na szybciej rozprzestrzeniać się przy włączonych nawiewach.

Czy koronawirus przenosi się szybciej w klimatyzacji?

Według zapowiedzi meteorologów w najbliższym czasie będziemy musieli mierzyć się z kolejnymi upalnymi dniami z temperaturą w okolicach 30 st. C. Przyłbice, maseczki i rękawiczki tylko spotęgują uczucie duszności i gorąca.

Jak informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, kanały wentylacyjno-klimatyzacyjne mogą być czasowym rezerwuarem drobnoustrojów, które wraz z nawiewanym powietrzem mogą przenosić się pomiędzy pomieszczeniami. Opinię tę sygnuje dyrektor Państwowego Zakładu Higieny dr n. med. Grzegorz Juszyk.

Część sklepów już przyjęło zalecenie, by wyłączyć nawiewy i klimatyzacje. Podobnie reagują biura, które wracają do normalnego trybu pracy po epidemii. W obawie przed wzrostem zachorowań na koronawirusa, miejsca publiczne decydują się na rezygnację z wentylacji nawet kosztem komfortu klientów.

Największym problemem są systemy z choćby częściowo zamkniętym obiegiem powietrza. Zdaniem naukowców powoduje to nieustanną obecność wirusa w pomieszczeniu i brak możliwości pozbycia się go. Właśnie taki rodzaj klimatyzacji był zainstalowany na wycieczkowcu Diamond Princess, gdzie doszło do zbiorowego zakażenia pasażerów.

PZH zaleca więc możliwie jak najczęstszą wymianę powietrza w pomieszczeniach i ograniczanie używania systemów z zamkniętym obiegiem. Najlepiej jest regularnie wietrzyć pomieszczenia lub zapewnić w nich stały przewiew.

