Wśród polskich kobiet zawrzało, kiedy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg w TV Trwam przyznała, że Polska przygotowuje się do wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Zbiór praw opracowanych przez Radę Europy ma za zadanie chronić ofiary przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. Pomysł zrezygnowania z tej konwencji skomentowała także Małgorzata Trzaskowska, która jest oburzona działaniami rządu.

Rządzący tłumaczą swoją decyzję, tym, że ich zdaniem konwencja stambulska jest wykorzystywana przeciwko tradycji i polskiej rodzinie. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski w Radiu Maryja wielokrotnie powtarzał, że Polska powinna zrezygnować z niej jak najszybciej.

Pomysł rządzących skomentowała niedoszła pierwsza dama Małgorzata Trzaskowska. Przyznała, że uważa tę sprawę za atak na prawa polskich kobiet i nie wyobraża sobie, że polskie obywatelki miałyby nie być chronione przed przemocą. Głos w tej sprawie zabrała w obszernym wpisie na swoim koncie na Facebooku.

Przyznam, że jest to także dla mnie nie do przyjęcia. My, Polki mamy prawo godnie żyć. To oczywiste, że jestem przeciwna próbie wypowiedzenia konwencji, dzięki której każda kobieta traktowana jest jak pełnoprawna obywatelka i MUSI być chroniona przez prawo. Nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek rząd nie uznawał praw kobiet i nie zapewniał im bezpieczeństwa

– napisała