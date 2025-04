Przenośny kubek to must have letnich (i nie tylko) wyjazdów. Jeden z najmodniejszych modeli, który wygląda jak papierowy kubek z kawiarni trafił właśnie do sklepów Sinsay.

Kosztuje 12,99 zł. Kupisz go zarówno w sklepach stacjonarnych jak i online. Warto się pośpieszyć - na wszystkie zamówienia (bez znaczenia jest wielkość zamówienia) obowiązuje darmowa dostawa.

Kubek przenośny Sinsay

Ceramiczny kubek o pojemności 290 ml wyposażony jest w silikonową pokrywkę i wygodny uchwyt. Nadaje się zarówno do ciepłych, jak i zimnych napojów.

fot. Kubek przenośny Sinsay/materiały prasowe

Kubek dostępny jest w 6 kolorach: białym, czarnym, miętowym, kremowym, szarym i różowym (na zdjęciu). Będzie twoim ulubionym towarzyszem nie tylko podczas codziennych dojazdów do szkoły czy pracy, ale również dłuższych, wakacyjnych wypraw.

fot. Kubek przenośny Sinsay/materiały prasowe

Co jeszcze pojawiło się w najnowszej kolekcji Sinsay?

W Sinsay znajdziesz akcesoria do salonu, kuchni, sypialni, łazienki oraz kolekcję dodatków do pokoju dziecięcego.

W najnowszych kolekcjach króluje styl loftowy i glamour. Warto zerknąć na modne welurowe okrągłe poduszki, pledy dostępne w kilku kolorach, zapachowe świece w szklanych opakowaniach, plecione kosze do przechowywania - idealne do salonu w stylu boho, osłonki na doniczki, oraz ramki i plakaty, które dodadzą przytulności każdemu pomieszczeniu.

