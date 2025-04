Niedawno w sklepach Sinsay (zarówno stacjonarnie jak i online) pojawiły się elementy wyposażenia wnętrz. Znajdziesz tu dodatki do salonu, sypialni, kuchni, łazienki i pokoju dziecięcego. I to właśnie te ostatnie skradły nasze serca!

Kolekcja dodatków do pokoju dziecięcego w Sinsay

Najnowsza kolekcja Joy dla dzieci dostępna w sklepach Sinsay jest po prostu urzekająca. Jest coś dla fanek różu, brokatu i baśniowych jednorożców, dla miłośników dinozaurów i okrywania nowych miejsc na mapie świata oraz dla tych maluchów, które marzą o pokoju wyglądającym jak leśny zakątek.

fot. materiały prasowe/koc, cena 19,99 zł, ozdobny napis, cena 15,99 zł

W kolekcji znajdziesz m.in.: koce, poduszki, pościele, ozdobne napisy, ramki na zdjęcia, kubki i miski, plakaty, dywany czy kosze do przechowywania. Są też takie drobiazgi jak torebki do pakowania prezentów, skarbonki, rolki do ubrań.

Wszystkie dodatki są nie tylko śliczne, ale również w rozsądnych cenach.

fot. Kubki, cena 19,99 zł, dywan 130x90 cm, cena 49,99 zł/Materiały prasowe

Ile kosztują dodatki do dziecięcego pokoju z Sinsay?

Za kwadratowe poduszki o wymiarach 40x40 zapłacisz 15,99 złotych, za poduszki w kształcie dinozaura 19,99 zł, a za poduszki w kształcie liska lub jednorożca 24,99 zł.

Porcelanowe kubki i miseczki w kształcie sowy lub lisa kosztują 19,99 zł. Za koc o wymiarach 160x130 cm zapłacisz 19,99 zł, a za komplet pościeli o wymiarach 160x200 cm tylko 34,99 zł.

fot. Poduszki w kształcie dinozaurów, cena 19,99 zł/Materiały prasowe

Kolekcja dostępna jest w sklepie online i w niektórych sklepach stacjonarnych.

fot. Poduszka, cena 15,99 zł; pościel w jednorożce, cena 39,99 zł/Materiały prasowe

