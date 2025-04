Czy aby zostać właścicielem domu, trzeba mieć ogromne fundusze? Ta TikTokerka próbuje właśnie udowodnić, że nie. Według niej wystarczy do tego... wsuwka oraz ogromna doza cierpliwości. O co tak naprawdę chodzi?

W internecie można przeczytać o wielu sposobach na zostanie właścicielem pięknego domu. Włoskie wioski dopłacają, by w nich zamieszkać, władze wyspiarskich miasteczek wyprzedają posiadłości za grosze... Niestety za tymi okazjami często kryje się mnóstwo haczyków i ukrytych kosztów, z którymi mało kto mógłby sobie poradzić. W tym przypadku jednak nie ma żadnych kruczków.

Demi Skipper marzyła o nowym domu, nie chciała jednak brać na niego pożyczki ani zbierać przez długie lata każdego grosza. Zamiast tego wpadła na bardzo oryginalny pomysł i postanowiła wymieniać się rzeczami tak długo, aż wejdzie w posiadanie wymarzonej nieruchomości.

Od wsuwki do domu

TikTokerka postawiła sobie poprzeczkę wyjątkowo wysoko. Swoją drogę zaczęła od przedmiotu, który nie ma dużej wartości materialnej - wsuwki do włosów. Wiele osób popukałoby się w głowę, słysząc o jej planie. Jak się jednak okazuje, nie jest on wcale niemożliwy do wykonania.

Eksperyment rozpoczął się pod koniec maja 2020 roku, a już teraz Demi Skipper jest posiadaczką karty do restauracji Chipotle o wartości około 20 tysięcy dolarów. Jak długo jeszcze potrwa projekt Trade Me?

Tego akurat nie wie nawet i sama jego autorka. Przyznaje, że chociaż większość wymian jest dla niej korzystna, zdarzają się jej też takie, których wolałaby uniknąć. Wie już, że wartość zakupu i wartość sprzedaży to dwie różne rzeczy. Niestety przekonała się o tym w bardzo bolesny sposób, tracąc około 6 tysięcy dolarów.

Demi Skipper w swoim eksperymencie ma 3 główne zasady

nie może niczego kupić,

nie może niczego sprzedać,

nie może wymieniać się z kimś, kogo zna.

Sama jednak płaci za przesyłkę, uważa bowiem, że byłoby to nie w porządku w stosunku do innych osób, gdyby tego od nich wymagała. Jak dotąd na usługi firm kurierskich wydała 4 tysiące dolarów.

TikTok zapoczątkował wiele trendów. Niektóre wywołują słusznie kontrowersje, jak na przykład rodzice oblewający małe dzieci wodą, ale inne z ogromną chęcią śledzimy same. Projekt Trade Me z pewnością dołączy do tego grona.

