Fretka to udomowiona forma tchórza pospolitego. Należy do rodziny łasicowatych. Wypełnia miejsce pomiędzy psem, a kotem. Jest inteligentna, żywiołowa, radosna, psotna z natury i uparta. Wierna, jak pies, ale niezależna, jak kot. Żyje ok. 6-10 lat.

Jeśli marzysz o tym zwierzątku sprawdź najpierw czy nie jesteś uczulona na jej futerko. Pamiętaj też, że zupełnie nie nadaje się ono na towarzysza małych dzieci, ani dla osoby, która dużo czasu spędza w pracy. Fretka jest bowiem bardzo aktywna, potrzebuje dużo ruchu, zabawy, biegania, kontaktu z opiekunem.

Młode fretki trzeba wychować, nauczyć co wolno, a czego nie, kto ustala zasady w domu. Dorosłe fretki (czyli takie, które mają więcej niż rok) potrzebują kontaktu ze swoim panem, chodzą za nim, obserwują co robi. Lubią być przytulane, głaskane. Na początku trzeba tchórzofretkę trzymać w klatce (najlepiej w takiej, jak dla królika z grubymi prętami). Umieść ją w zacisznym miejscu, z dala od kaloryfera, telewizora. Potrzebna też będzie kuweta z piaskiem, osobne miseczki na wodę i karmę. Wychowanie zwierzątka zacznij od głaskania (najpierw w rękawiczkach, bo ma ostre kiełki) po karku i szyi, bo te pieszczoty lubi najbardziej. Gdy już się trochę oswoi z miejscem i tobą, zacznij ją wypuszczać w jednym pokoju. Niech spaceruje, a ty obserwuj jej zachowanie. Na ręce bierz ją, gdy śpi lub się budzi, wówczas nie ma ochoty na gryzienie. Po pewnym czasie możesz zachęcać ją do zabawy. Potrafi bawić się wszystkim. Rzucaj jej piłeczkę, zrób tunel z pudełka. Pamiętaj, by nigdy na nią nie krzyczeć, nawet jak nabroi, bo będzie się ciebie bała i nie zdobędziesz jej zaufania.

Fretki nie mają poczucia niebezpieczeństwa. Musisz więc ją strzec przed sytuacjami, które mogłyby zagrozić jej zdrowiu i życiu. Schowaj przed nią środki chemiczne, usuń z pola widzenia różne drobiazgi, dające się pogryźć i połknąć (wyroby gumowe, guziki, plastelinę, itp.). Nie zostawiaj otwartych okien i drzwi balkonowych.

Warto wiedzieć, że fretka uwielbia kopać dołki. Ucieszy ją piasek w wysokim pudle. Będzie się w nim bawić i być może oszczędzi donice z kwiatami.

Fretkę łatwo nauczyć czystości i korzystania z kuwety. Zwykle za toaletę obiera sobie kąty, więc na początku lepiej zaopatrzyć się w kilka kuwet i ustawić je w kątach mieszkania.

Fretka jest zwierzęciem mięsożernym. Najbardziej wskazanym dla niej mięsem jest drób, jagnięcina, wołowina, od czasu do czasu morska ryba. Można jej też podawać specjalną suchą karmę.

Małgorzata Świgoń

Reklama