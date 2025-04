Zabawy z wykorzystaniem dyni – 6 pomysłów! galeria

1 z 6

Zabawy z wykorzystaniem dyni – 6 pomysłów!

1. Segregowanie dyni wg wielkości

Do tej zabawy będziecie potrzebować nawet 10 dyń w różnych rozmiarach. Zadanie polegające na segregowaniu dyni od największej do najmniejszej może wydawać się banalnie proste, chyba, że... zawiążesz dziecku oczy! Jeśli dzieci do zabawy jest więcej, warto wprowadzić sortowanie dyni na czas!