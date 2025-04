Sprawdź, czy kot nie jest chory

Zacznij od sprawdzenia stanu zdrowia kota, aby wykluczyć wszelkie problemy medyczne, związane np. z zapaleniem pęcherza lub chorobą dolnych dróg moczowych. Kłopoty z załatwianiem się mogą wynikać też z niechęci kota do kuwety lub do miejsca, gdyż kojarzą mu się one z bólem towarzyszącym oddawaniu moczu.

Lokalizacja kuwety też jest ważna

Upewnij się czy kuweta jest ustawiona prawidłowo. Kot może nie mieć ochoty załatwiać się w najruchliwszym miejscu w domu lub obok okna albo przeszklonych drzwi, gdzie widza go inne koty lub ludzie. Być może kot korzysta z kuwety, gdy wokół jest spokojnie, ale wybiera inne miejsce, gdy domownicy wracają z pracy i ze szkoły. Podobnie kot nie będzie chciał załatwiać się w miejscu, w którym jest niepokojony przez inne zwierzęta domowe. Jeśli między zwierzętami domowymi panuje napięcie, musisz rozwiązać ten problem, umieszczając kilka kuwet w różnych miejscach.

Pamiętajmy, że koty nie lubią załatwiać się i jeść w tym samym miejscu. Trzeba więc będzie przestawić kuwetę. Jeśli kuweta ostatnio zmieniła miejsce, kot musi dowiedzieć się, gdzie się podziała. Pokaż mu ją, tak jakby był całkiem nowym kotem.

Jeśli zwierzę jest stare i ma kłopoty z pamięcią, ustaw kuwetę w łatwo dostępnym miejscu. Nie zapominajmy również, że kotu potrzebna jest wygodna ścieżka do kuwety. Starszym i osłabionym zwierzętom trudno jest wdrapywać się do kuwety o wysokich brzegach, mogą też mieć kłopot z wydostaniem się na zewnątrz na tyle szybko, by zapobiec wypadkom.

Wybierz odpowiednią kuwetę

Pamiętajmy, ze być może kot lubi określony typ kuwety: głęboką, płaską, otwartą albo krytą. Kocie poczucie czystości różni się od twojego. A liczy się jego opinia. Nie wystarczy tylko wygarnąć szufelką zabrudzenia i posypać żwirkiem po wierzchu. Należy codziennie, a nawet dwa razy dziennie wymienić zabrudzony żwirek na czysty, a ponadto kilka razy w tygodniu kuwetę całkowicie opróżnić i starannie wyczyścić. Jeśli w domu jest kilka kotów, czynność tę trzeba wykonywać częściej. Niektóre koty mogą nie lubić kuwet, gdyż zniechęca je zapach plastiku lub nieprzyjemne doznanie, jakie odczuwają, drapiąc pazurami dno.

W domu gdzie jest wiele kotów, powinno być też wiele kuwet, spełniających różne wymagania. Niektóre koty wolą kuwety składające się z dwóch pojemników ustawionych jeden obok drugiego. Dzięki temu mogą decydować, którego pojemnika użyć zanim nie wyczyścisz kuwety. Nawet w przypadku kuwet dwuczęściowych codzienne czyszczenie jest niezbędne.

Kot może załatwiać się w domu z prostej przyczyny: nie może wyjść na zewnątrz. Upewnij się, że kocie drzwiczki są otwarte w ciągu dnia wystarczająco długo lub że w domu zawsze jest ktoś, kto może wypuścić kota. Sprawdź, czy kot czuje się bezpiecznie, korzystając z kocich drzwiczek.

Jeśli kot jest nowy, upewnij się, czy kuweta znajduje się w łatwo dostępnym miejscu. Kot może nie mieć dość śmiałości, by od razu przystąpić do penetrowania domu i poszukiwania kuwety.

