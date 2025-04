Minister zdrowia Łukasz Szumowski pytany o skuteczność maseczek wciąż podkreśla, że nie chronią one nas przed zarażeniem, ale jeśli to my jesteśmy chorzy, zabezpieczają ludzi w naszym otoczeniu.

Zdania na temat skuteczności maseczek są podzielone, niemniej jednak zapewne lepiej mieć zwykłą, bawełnianą maseczkę niż żadną. Jeśli jednak już musimy zakrywać usta i nos, róbmy to za pomocą maseczki, a nie chustki bądź szalika. Dlaczego?

Dlaczego szalik i chustka to kiepski wybór?

Na ten temat wypowiedział się w wp.pl immunolog dr Paweł Grzesiowski. Zwrócił uwagę na to, że siła filtracyjna materiałów, z którego wykonana jest maseczka czy szalik jest zupełnie inna.

To tak jakby porównać prawdziwe leczenie antybiotykiem do homeopatii. Jeżeli zakładamy, że szalik cokolwiek zatrzyma, a już na pewno wirusa, to jest to po prostu złudne. - powiedział dr Paweł Grzesiowski w programie WP.

Immunolog zwrócił uwagę na to, że pozostawienie wyboru co do tego, czy usta i nos mają być zakryte profesjonalną maseczką czy szalikiem, wydaje się być nieporozumieniem. Zaapelował też, by wybrać produkt, który faktycznie nie przepuszcza aerozoli.

Należy wybrać zdrowie. A więc wybrać taki produkt, który będzie chronił nas przed zakażeniem i będzie chronił innych przed emisją zakażenia na zewnątrz. - dodał dr Paweł Grzesiowski.

Lekarz zauważył także, że złożenie chustki czy szalika na kilka warstw nic nie da. Należy stosować przeznaczone do tego maski. To, czego użyjemy do zasłonięcia nosa i ust ma duże znaczenie.

Jaką maseczkę wybrać?

Powinna to być co najmniej maska chirurgiczna (jednak powinniśmy je nosić 2 - 4 godziny) lub maska typu FP2, lub FP3. Maski z zaworem mają jednak to do siebie, że nie są bezpieczne dla otoczenia, bo wydychamy przez nie niefiltrowane powietrze.

Minister zdrowia zachęca do noszenia maseczek materiałowych, bo chirurgiczne są potrzebne w szpitalach:

Maseczki chirurgiczne zostawmy chirurgom, jak sama nazwa wskazuje, i medykom, bo tam są bardziej potrzebne. Naprawdę możemy nosić maseczki zwykłe, materiałowe – powiedział Łukasz Szumowski.

Pamiętaj - za brak maseczki grozi wysoka kara.

