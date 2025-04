Czy pandemia koronawirusa wpłynie na to, jak będą wyglądać tegoroczne wakacje? Niestety, póki co wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej tak będzie. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski zapytany o to, jak spędzimy lato, odparł jednoznacznie.

Możemy zapomnieć o wakacjach, jakie znaliśmy do tej pory.

W rozmowie w programie RMF FM nie słyszy się zbyt wielu pozytywnych wiadomości - szczególnie o letnich miesiącach i o tym, jak mogą się w nich potoczyć dalsze losy epidemii.

Jak będą wyglądały wakacje 2020?

Niestety nie będziemy mogli sobie pozwolić na zagraniczne wyjazdy i eskapady. Nie ma żadnych naukowych badań, które mówią o tym, że epidemia wygasłaby wraz z początkiem lata. Jak wskazuje Minister Szumowski, epidemia jest obecna także w tych krajach, w których już teraz panują wysokie temperatury.

Możliwe, że z epidemią będziemy borykać się nawet rok - lub jeszcze dłużej. Co to dla nas oznacza? Na pewno brak imprez masowych jeszcze przez długi czas. Jak długi - to się okaże.

W tym roku nie będą organizowane kolonie ani obozy

Tę sprawę Minister Zdrowia stawia jasno. Na ten moment nie możemy mówić o organizacji jakichkolwiek wyjazdów dla dzieci - także obozów oraz kolonii.

Jak mówi minister Szumowski, jest jeden warunek, by te mogły się faktycznie odbyć i stałoby się pod warunkiem immunizacji społeczeństwa. Jest na to jednak zbyt mało czasu, więc na tę chwilę należy przyjąć, że się nie odbędą. Zwłaszcza, że jest to dużo dalszy etap działań przeciwko pandemii, na które przyjdzie czas niekoniecznie jeszcze przed wakacjami.

Czekają nas z pewnością inne wakacje od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Trzeba jednak pamiętać, że nie możemy bagatelizować zagrożenia, jakim jest koronawirus, a obozy dla dzieci mogłyby być jego kolejnym źródłem.

