Nie tylko Polacy zastanawiają się, kiedy obostrzenia związane z pandemią koronawirusa zostaną zniesione i wrócimy do starego trybu życia. Na to musimy jeszcze poczekać, ale w wielu krajach widać już pierwsze kroki ku normalności. Tak jest chociażby w przypadku Czech, gdzie niebawem ruszy plan odmrażania państwa.

Czesi wprowadzają 5-stopniowy plan odmrażania państwa po pandemii

Czeski rząd zaplanował likwidację zakazów w 5 krokach. Ma to zapobiec ewentualnemu nawrotowi trudnej sytuacji epidemiologicznej i pozwolić obserwować, jak wirus będzie rozprzestrzeniał się w nowej rzeczywistości.

Od czego planują zacząć? Plan odmrażania ruszy 20 kwietnia i rozpocznie go powrót części firm do pracy w normalnym trybie. Do treningów wrócą również profesjonalni sportowcy. Możliwe będzie organizowanie wesel do 10 osób.

Tydzień później nastąpi otwarcie większych sklepów. Dwa tygodnie później sklepów do 1 tys. metrów kwadratowych oraz siłowni. 8 maja ruszą ogródki piwne, salony fryzjerskie i kosmetyczne. W ostatniej fazie, która rozpocznie się 8 czerwca, powrócą imprezy kulturalne i sportowe do 50 osób, otwarte zostaną też hotele i restauracje.

Podczas każdego z 5 kroków politycy będą bacznie obserwować sytuację w kraju. Jeśli tylko zauważą wzrost zachorowań, plan zostanie wstrzymany i zmodyfikowany tak, by nie narazić mieszkańców państwa na niebezpieczeństwo.

Plan odmrażania polskiej gospodarki

W Polsce również mówi się o rychłej próbie odmrażania gospodarki, celem uniknięcia zapaści ekonomicznej. Najprawdopodobniej po 20 kwietnia zniesione zostaną częściowo ograniczenia dotyczące ilości osób robiących zakupy w sklepie oraz usług fryzjerskich i kosmetycznych.

Premier Morawiecki przyznaje jednak, że o pełnym powrocie do normalności sprzed epidemii będziemy mogli mówić dopiero za kilka miesięcy, a nawet lat.

