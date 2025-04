Z powodu szybko rosnącej liczby nowych zakażeń koronawirusem rząd rozważa powrót niektórych obostrzeń sanitarnych. Wiele ognisk epidemii pojawiło się na weselach, w związku z czym to właśnie tam planowane jest wprowadzenie nowych restrykcji.

Dotychczas rząd wydał pozwolenie na organizację przyjęć weselnych do 150 gości i to właściwie jedyne obostrzenie, jakiego muszą przestrzegać nowożeńcy. Teraz to może się zmienić.

Zmiany w organizacji wesel

Prof. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny w rozmowie z „Money.pl” przyznaje, że rządzący planują nowe zalecenia i restrykcje dotyczące wesel. Ekspert przyznaje, że mogą być mniejsze niż obecnie. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy chodzi o zmniejszenie rekomendowanej liczby 150 gości, czy też o to, by nie było ich więcej. Niestety, wielu nowożeńców nie przestrzega zaleceń i zaprasza znacznie więcej gości. Zapobiec temu mają chociażby rejestracja wesel wraz z listą gości i kontrole policji.

Zgodnie z nowymi rekomendacjami wesela mogą także krócej trwać. Prof. Pinkas zdradził, że władze rozważają ograniczenie czasowe przyjęcia weselnego, by trwało tylko kilka godzin.

Czy maseczki będą obowiązkowe?

Do tej pory na sali weselnej nie było obowiązku noszenia maseczki ochronnej. Zalecano wkładanie jej do kościoła, na samą ceremonię zaślubin, jednak podczas posiłku i zabawy nie było to konieczne. Zdaniem Głównego Inspektora Sanitarnego to też może zostać zmienione.

Ekspert tłumaczy, że rozważane jest wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych, czyli właśnie na salach weselnych. Nie do końca jednak wiadomo, jak mogłoby to działać.

Jak donosi ministerstwo zdrowia, rejestracja wesel jest najbardziej prawdopodobną formą kontroli epidemiologicznej, która może ruszyć już niebawem. Z kolei w powiatach, w których wesela stanowią największe zagrożenie i są głównymi ogniskami epidemii, możliwe jest wprowadzenie zakazu organizacji przyjęć weselnych.

