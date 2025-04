Od kilku dni w Polsce aż huczy od głosów sprzeciwu wobec planu wypowiedzenia przez rząd konwencji stambulskiej. Jak zdradziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nasz kraj przygotowuje się do wykreślenia się z listy państw, które popierają dokument Rady Europy. Zdaniem rządu konwencja sankcjonująca przemoc wobec kobiet i przemoc domową godzi w „tradycje polskiej rodziny”. W wielu miastach ruszyły manifestacje.

Do protestów doszło m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i w Łodzi. Jak donosi RMF FM, na Placu Wolności w Poznaniu zebrało się ponad 200 osób. W pozostałych miastach liczba protestujących również wynosiła kilkaset osób.

Z kolei jak informuje Onet, warszawski protest odbywał się przed siedzibą Instytutu Ordo Iuris, którzy jako pierwsi chcieli wypowiedzenia konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ich zdaniem promuje ona niepotrzebnie ideologię gender i umniejsza wagi tradycji polskich rodzin.

Liczymy, że mobilizacja będzie duża i masowe wzmożenie pomoże zatrzymać te plany. Tak, jak Strajkowi Kobiet udało się zablokować zaostrzenie prawa aborcyjnego. Jako Wielka Koalicja za Równością i Wyborem wyślemy też apel do instytucji europejskich. W tym do komisarz Ursuli von der Leyen, Rady Europy i trójki państw sprawujących obecnie prezydencję. Przyjęcie Konwencji stambulskiej na poziomie Unii byłoby zabezpieczeniem interesów osób poszkodowanych przemocą, bo dopóki będziemy w UE, dopóty to prawo by nas obowiązywało

- powiedziała portalowi Joanna Gzyra z Centrum Praw Kobiet.