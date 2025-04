Maria Skłodowska-Curie to absolutnie niezwykła postać i znamienita Polka. Jako jedyna kobieta dwukrotnie zdobyła Nagrodę Nobla, w dziedzinie fizyki i chemii. Jest ikoną, a jej życiorys zna niemal każdy mieszkaniec naszego kraju.

Dom Marii Skłodowskiej-Curie na sprzedaż

Naukowczyni przez większość swojego życia mieszkała i pracowała we Francji, wraz ze swoim mężem Piotrem Curie. Teraz, niemal 100 lat po śmierci Marii Skłodowskiej-Curie na sprzedaż trafił jej dom. Posiadłość znajduje się pod Paryżem i jest pięknym dziełem przedwojennej architektury. Cena wywoławcza nieruchomości może jednak powalić na kolana, bo wynosi aż 3,5 mln zł.

W sieci już pojawiła się jednak petycja, by to polski rząd za pośrednictwem PFN zakupił budynek jako pamiątkę po polskiej naukowczyni. Miał by to być swego rodzaju „prezent” dla rodaków.

Marzy mi się, by Polska Fundacja Narodowa czy inny rządowy twór zamiast topić miliony w beznadziejne projekty, kupił nam ten dom - napisał na ten temat dziennikarz Tomasz Golonko

Do kupienia dom Marii Skłodowskiej i jej męża. Pod Paryżem. Kawał bezcennej historii. Dom Polki którą zna cały świat! Cena 3,5 miliona złotych. Marzy mi się, by Polska Fundacja Narodowa czy inny rządowy twór zamiast topić miliony w beznadziejne projekty, kupił nam ten dom pic.twitter.com/3VhoFmty3r

— tomasz.golonko (@TomaszGolonko) May 10, 2021

Maria Skłodowska-Curie w swoim domu prowadziła badania, które doprowadziły ją do zdobycia dwóch nagród Nobla. To ona odkryła dwa nowe pierwiastki - Polon i Rad, które całkowicie zmieniły dzieje nauki. Naukowczyni była również oddaną żoną i matką. Zmarła w 1934 roku z powodu choroby popromiennej.

