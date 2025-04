Architekci to prawdziwi artyści. W ich głowach pojawiają się projekty niezwykłych budowli, które w ciągu kilku miesięcy lub lat stają się elementami naszego krajobrazu. Niektóre zapierają dech w piersiach i zachwycają, inne przerażają i szpecą, a jeszcze inne po prostu ciekawią.

Dziś zajmiemy się tymi ostatnimi. Przygotowaliśmy listę 5 najdziwniejszych budynków w Polsce, które wymykają się normom i standardom architektonicznym, a wywołują zainteresowanie porównywalne z najwęższym domem w Polsce. Gdzie się znajdują i co jest w nich takiego niezwykłego? Sprawdź.

Teatr Baj Pomorski - Toruń

Historia bajkowego teatru rozpoczęła się w czasach powojennych, jednak budynek w dzisiejszej formie powstał dopiero w 2006 roku. Z zewnątrz przypomina on wielką drewnianą szafę z mnóstwem zdobień. Boki teatru są z kolei minimalistyczne i przeszklone.

Dom do góry nogami - Szymbark

Jeden z najbardziej niezwykłych budynków w Polsce znajduje się na Kaszubach, a konkretnie w Szymbarku. To właśnie tam stoi „Dom do góry nogami”. I to dosłownie! Dach znajdziemy w miejscu podłogi i na odwrót. Budynek można zwiedzać i wejść do środka, który jest urządzony w stylu PRL-u.

Spodek - Katowice

Każda osoba odwiedzająca Katowice zna halę widowiskowo-sportową o potocznej nazwie „Spodek”. Nie trzeba być też geniuszem, żeby domyślić się, że nazwa pochodzi od futurystycznego kształtu budowli. Hala przypomina bowiem statek obcych cywilizacji i jest na tyle duża, że robi wrażenie.

Krzywy Domek - Sopot

W samym centrum Sopotu wzrok turystów i mieszkańców od lat przykuwa Krzywy Domek. Powstał w 2003 roku i mieści w sobie biura, restauracje, kluby taneczne i sklepy. Co ciekawe, od lat pojawia się również w zestawieniach najciekawszych budowli świata.

Siedziba TVP - Warszawa

Przy ul. Woronicza w Warszawie mieści się siedziba Telewizji Polskiej, której bryła architektoniczna zwraca uwagę przechodniów. Wielka, przeszklona konstrukcja składa się ze skręconej wieżyczki i niższych budynków o równie fantazyjnych kształtach.

Architekt odpowiedzialny za budowlę nazwał ją „Wieżą Babel”, która w Biblii była symbolem bałaganu i nieporozumień. Dość ciekawy wybór jak na siedzibę medium informacyjnego.

