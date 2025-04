Współczesna architektura potrafi naprawdę oczarować i zaprzeć dech w piersiach. Mówiliśmy już o niezwykle ciekawym projekcie najwęższego domu świata, który znajduje się w Warszawie. Wspominaliśmy też o tych nieudanych projektach, czyli najdziwniejszych budynkach w Polsce.

Tym razem jednak skupiamy się na pozytywach, bo lustrzane domki w środku lasu są nie tylko niezwykłym dziełem architektonicznym, ale po prostu dziełem sztuki.

Dom-lustro w środku lasu

Mowa tu o projekcie pracowni Leckie Studio i Aruliden. Stworzyli oni ukryte domki w kanadyjskich lasach, które nie są wcale łatwe do odnalezienia. Dlaczego? Są pokryte lustrem i przez to sprawiają wrażenie zupełnie niewidocznych. Cały kompleks ma znajdować się w lasach dwie godziny drogi od Toronto w Kanadzie. Projekt domków, przypominających lustrzane pudełka nazywa się „Arcana”, co z łaciny oznacza tajemnicę bądź sekret.

Nazwa nie jest przypadkowa, bo lokalizacja domków będzie tajna. Otrzymają ją jedynie osoby, które zdecydują się w nich zamieszkać. Głównym celem twórców jest powrót do natury i korzeni. Ukryte domki mają pozwolić ich mieszkańcom zaszyć się w lesie i odpocząć od miejskiego zgiełku.

Arcana powstały z prostej, ale potężnej idei, że niezależnie od tego, jak bardzo inspirujące jest nasze życie w miastach, zawsze pozostanie w nas dziki, naturalny pierwiastek - czytamy na instagramowym koncie architektów

Ze względów bezpieczeństwa domy nie są wykonane ze szklanego lustra. Ich fasada zrobiona jest z polerowanej na wysoki połysk blachy. By chronić leśne zwierzęta przed uderzeniem w ściany budynków, odbicie będzie zniekształcone. Dodatkowo każdy domek zostanie pokryty specjalną folią, która dla ludzkiego oka będzie niewidoczna, natomiast zwierzęta od razu będą wiedziały, że znajduje się tam dom.

Musimy przyznać, że projekt „Arcana” jest naprawdę niezwykły i same z przyjemnością spędziłybyśmy tam urlop.

