Prognozy pogody na styczeń nie pozostawiają złudzeń - będzie zimno, w wielu miejscach mroźno i śnieżnie!

4 stycznia w całej Polsce uświadczymy zamieci, zawiei i niskich temperatur. Aura w nadchodzących dniach będzie trudna. Zróżnicowane opady, silny wiatr, mróz i dokuczliwe wahania ciśnienia. Za frontem napłynie chłodne i wilgotne powietrze polarnomorskie znad południowej Skandynawii. Porywisty wiatr wzmagać będzie termiczne odczucie chłodu, a temperatury będą spadać. Może być nawet -25 st. C. Śnieżyce i silny wiatr w Polsce powodują zawieje i zamiecie śnieżne. Dlatego wydano ostrzeżenia pogodowe.

Najgorzej ze środy na czwartek

W nocy ze 4 na 5 stycznia do Polski zacznie napływać mroźne powietrze z północy. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegała na antenie TVN24 przed niebezpieczną pogodą.

- Najtrudniejsza sytuacja jest na południu, w dolnośląskim i podkarpackim, w rejonach górskich, tam obowiązuje ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia - słyszymy.

Śnieg zostanie z nami na dłużej

Opady śniegu i deszczu ze śniegiem są przewidziane w całej Polsce, ale będą przebiegać relatywnie łagodnie - na silny wiatr i biały puch mogą "liczyć" mieszkańcy Małopolski i Podkarpacia. Tam ogłoszono 1 i 2 stopień zagrożenia silnymi opadami atmosferycznymi. W środę najwięcej białego puchu spadnie na południu Polski (do 10 cm). Na północy będzie to od 5 do 8 cm. W Polsce centralnej, na zachodzie oraz na wschodzie kraju spodziewamy się najmniejszych opadów śniegu - od 1 do 5 cm. Niska temperatura spowoduje, że ciężki i mokry śnieg pozostanie z nami dłużej.

W czwartek uderzy wspominany chłód. Mowa o od -8 do -1 st. C w ciągu dnia. Pod koniec tygodnia zrobi się jeszcze zimniej. Temperatura będzie znacznie niższa od tej, do której jesteśmy obecnie przyzwyczajeni. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od -12 do -2 st. C, ale wiatr z północy będzie znacznie obniżał odczuwalną temperaturę.

Zachowaj ostrożność!

Śnieżyce będą szczególnie niebezpiecznie dla kierowców. Intensywne opady sprawią, że drogi staną się mokre i bardzo śliskie. Mróz i śnieżyce są zagrożeniem dla zdrowia i życia. Warto zatroszczyć się o osoby starsze i chore, unikać podróży, pamiętać o stosownym ubiorze.

Zima stulecia 1978/1979, fot. pomijane.pl

Zima stulecia 1978/1979. Będzie powtórka?

Rodzice i dziadkowie wspominają mroźną i śnieżną zimę sprzed blisko 40 lat, kiedy cała Polska była zasypana śniegiem, zawieje i zamiecie doprowadziły do zamknięcia 18 tys. km dróg. W ciągu 30 minut temperatura spadła aż o 16 stopni w Karpaczu! 1 stycznia 1979 roku pokrywa śnieżna sięgała 30 cm, a w następnych dniach - pół metra. Z powodu obfitych opadów i mrozu w całym kraju były problemy komunikacyjne, a wiele instytucji i szkół było zamkniętych. PKP odwołało 800 pociągów. Paraliż komunikacyjny i odcięcie od świata - czy zima 2017 sprezentuje nam podobne warunki?

