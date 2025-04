Nadchodzący rok rozpocznie się ciepłymi, zmysłowymi akordami. Jedną z nut, która najczęściej przewija się w najnowszych zapachach na rynku jest róża, najczęściej w towarzystwie jaśminu i zamszu.

Wróżymy, że największym perfumeryjnym objawieniem 2017 roku, będzie nowa wersja znanych wszystkim perfum od Chanel. Odświeżony zapach jest nieco delikatniejszy od klasyka. Te z was, które do tej pory uważały, że nie dorosły do "piątki", z pewnością polubią "L'Eau". Jako zagorzałe fanki Toma Forda i Surge Lutensa nie możemy się doczekać kiedy wypróbujemy na sobie Velvet Orchit Lumiere i Bapteme du Feu.

Jest jeszcze jeden zapach, który wydaje nam się intrygujący. Po świetnym początku i kolejnych mniej udanych kompozycjach, do gry wraca Miuccia Prada. Jej najnowsze perfumy "La Femme" z wanilią, tuberozą i wetiwerem to must have na wiosnę 2017.