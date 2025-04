Niedawno pisałyśmy o modnych czapkach na zimę, teraz przyszedł czas na futra. Tak, jasne, piszemy tylko o tych, przez które nie ucierpiały żadne zwierzaki...

Modne futra na zimę 2017

Są ciepłe, modne, kolorowe. Jak widać na poniższym zdjęciu, gwiazdy nawet w Los Angeles nie rezygnują z ciepłych okryć. Kendall Jenner krótkie futerko nosi z szortami, a Rihanna łączy je z futrzanymi klapkami Puma. Absurdalnie, ale stylowo?

Jednak nie tylko gwiazdami moda żyje. Projektanci mody kochają futra od zarania dziejów. Podobnie, jak w poprzednich sezonach futra w każdej możliwej postaci pojawiały się na wybiegach topowych tygodni mody. Długie, krótkie, kolorowe, naturalne, sztuczne. Futra zimą są niezbędne!

Od lewej: Katy Perry, Magda Steczkowska, Rihanna, Kendall Jenner - fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl

W naszej galerii znajdziecie jedynie ekologiczne futra z polskich sklepów. Na futrzane zakupy polecamy wybrać się, np. do: Mango, H&M, Zary, New Look, To Secret i na Zalando.pl. Z cenami startujemy już od 229 złotych.

