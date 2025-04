Za oknem coraz zimniej dlatego musimy się odpowiednio uzbroić. Wybrałyśmy się na wirtualne zakupy w poszukiwaniu kurtki doskonałej. Zimą - całe szczęście! - wciąż modne są puchówki. Nie zmarzniemy!

Zimowe kurtki - trendy zima 2017

Oprócz kochany (a może docenianych) przez wszystkie kurtek puchowych, w naszej galerii znajdziecie krótkie płaszczyki i parki. Hitem sezonu są nadal futrzane kołnierze, oversize'y i w kontrze do nich zaznaczona talia.

1. zielona kurtka Troll, ok. 124 zł, 2. biała puchówka Puma x UEG, ok. 1299 zł, 3. czarna kurtka Halens.pl, ok. 329 zł, 4. pastelowa kurtka F&F, ok. 249 zł - kolaż Polki.pl

W naszej galerii znalazła się neonowa puchówka z Trolla. Model oversize z dłuższym tyłem na pewno przypadnie do gustu miłośniczkom sportowego stylu. Elegantki zwrócą uwagę na połyskujący model z paskiem z Halens.pl, a trendsetterki na białą kurtkę projektu polskiej marki UEG dla Pumy. A, co jeszcze znalazło się w redakcyjnym zestawieniu? Sprawdźcie same.

Z cenami startujemy już od ok. 124 złotych. Nasze hity wybrałyśmy z oferty C&A, New Look, Top Secret, Troll, H&M, Springfield, F&F, GAP, Zalando.pl, Tally Weijl, Levi's, Halens.pl i Tatuum.

