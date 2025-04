Epidemia koronawirusa w Polsce nie tylko nie słabnie, ale zdaje się wciąż przybierać na sile. W ciagu kilku pierwszych dni sierpnia odnotowano rekordowe liczby nowych zakażeń, a w całym kraju pojawiają się kolejne ogniska epidemii. Niestety, wiele osób wciąż lekceważy zalecenia sanitarne wprowadzone przez rząd na czas stanu nadzwyczajnego w kraju.

Polacy często rezygnują z noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych, o dystansie społecznym też możemy już często zapomnieć. Tego typu postawa jest głośno krytykowana przez ministra zdrowia i lekarzy, którzy obawiają się, że nieodpowiedzialne zachowanie obywateli doprowadzi nas do katastrofy epidemiologicznej. Do grona zaniepokojonych ekspertów dołączył prof. Krzysztof Simon, słynny specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych i wewnętrznych.

Prof. Krzysztof Simon krytykuje zachowanie Polaków na wakacjach

W rozmowie z „Faktem” profesor przyznał, że to, co Polacy robią podczas wakacyjnego wypoczynku i to, jak lekceważą obostrzenia, to prosta droga do tragedii.

To, co widzę w ostatnim czasie, to koszmar. I mówię otwarcie o tym, że Polacy za nic sobie mają epidemię i w większości nie stosują się do narzuconych obostrzeń. Spędziłem ostatnio kilka dni w Kołobrzegu i byłem tam świadkiem dantejskich scen. Należy tylko pamiętać, że nie tylko Polacy zachowują się nieodpowiedzialnie, również zagraniczni turyści, którzy u nas też nie chcą stosować się do narzuconych rygorów - mówi prof. Simon

Zdaniem lekarza nie ma innej drogi w walce z epidemią, jak tylko odpowiedzialne i rozważne zachowanie obywateli, którzy zastosują się do reżimu sanitarnego.

Obostrzenia sanitarne w Polsce

Od 8 sierpnia w Polsce ok. 20 powiatów zostaje objętych ścisłym reżimem sanitarnym opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i GIS. Powiaty, w których wrócą obostrzenia, podzielone są na strefy: żółtą i czerwoną. Od koloru zależy, w jakim stopniu nakazy rządowe zostaną wprowadzone. Przypomnijmy, że na dzień 9 sierpnia w Polsce potwierdzono już 51 791 przypadków zakażenia Covid-19.

