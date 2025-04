Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której nie mielibyśmy przed sobą żadnej perspektywy wakacyjnego urlopu. Wiele osób odetchnęło z ulgą na wieść o tym, że od 4 maja otwarte są hotele i miejsca noclegowe. Ostatnio nawet minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że nie wyklucza tego, że kolonie i obozy letnie odbędą się jeszcze w tym roku.

Reklama

Zagraniczne kurorty już kuszą turystów ofertami. Turcja obiecuje, że wypoczynek w standardzie all-inclusive jest jak najbardziej możliwy, a Sycylia obiecuje dopłaty do biletu lotniczego wszystkim, którzy zdecydują się wybrać ją na miejsce wypoczynku.

Wakacje 2020 tylko w Polsce?

Kolejny, 3. etap odmrażania gospodarki zapowiedziany na 18 maja br. to następny krok luzowania obostrzeń. Nic dziwnego, że tęsknimy za normalnością i dla wielu osób nawet wyjście do galerii handlowej czy fryzjera to szansa na to, by poczuć się jak dawniej.

Wiele osób planuje też urlop, choć na razie bezpieczniej dokonywać rezerwacji w kraju niż za granicą. Wciąż nie wiadomo kiedy tak naprawdę będziemy mogli polecieć na urlop. W związku, z tym pojawiły się pytania o to, gdzie zaplanować wakacje 2020. Na pytanie o to, czy będą możliwe wyjazdy zagraniczne jeszcze w tym sezonie i co z ew. kwarantanną odpowiedział wczoraj prezydent Andrzej Duda podczas Q&A na profilu na Facebooku:

Mam nadzieję, że turystyka, zwłaszcza ta wakacyjna, będzie wyglądała jak najbardziej normalnie, natomiast nie ukrywam, że może być poważny problem z wyjazdami zagranicznymi. - powiedział prezydent Andrzej Duda.

W dalszej części wypowiedzi zaznaczył, że nie jest to decyzja, która zależy wyłącznie od władz polskich, lecz także decyzji podejmowanych przez władze innych krajów.

Ja mam tylko nadzieję, że w Polsce turystyka będzie normalnie możliwa (...) i że wszyscy ci, którzy już sobie te wakacje zarezerwowali, będą mogli na nie pojechać, że branża turystyczna będzie mogła zarobić pieniądze i że wszyscy ci, dla których ten okres wakacyjny jest okresem takich żniw bardzo często na cały rok, będą mogli po prostu zarobić pieniądze, które służą im do normalnego funkcjonowania. Bardzo na to liczę i tego im życzę. - dodał prezydent Andrzej Duda.

Zwrócił uwagę na to, że branża turystyczna jest obecnie w ogromnym kryzysie.

Pełne video z cyklu Q&A jest dostępne tutaj:

Reklama

Zobacz więcej informacji:Polacy wcale nie chcą szczepionki na koronawirusa. Dlaczego?Ten europejski kraj oficjalnie ogłosił koniec epidemiiJuż wkrótce przestaniemy nosić maseczki? Możliwe ze już za tydzień