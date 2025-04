Epidemia koronawirusa cały czas trwa i nic nie zapowiada, żeby miała się skończyć w czasie najbliższych tygodni. Mimo wszystko wiele osób zastanawia się, jak zorganizować wakacje 2020. Gdzie pojechać i jak spędzić ten czas. Do tej pory jednym z ulubionych kierunków Polaków były Włochy i Hiszpania. Czy w tym roku będzie można tam bezpiecznie pojechać?

Hiszpania i Włochy już przygotowują się do otwarcia turystyki. Nic dziwnego, bo jest ona bardzo ważnym elementem napędzającym tamtejszą gospodarkę. W 2019 roku Półwyspu Apenińskiego odwiedziło 55 mln turystów, a Półwysep Iberyjski prawie 84 miliony. Z powodu epidemii koronawirusa w tym roku na południu Europy będzie wypoczywało znacznie mniej turystów, a już teraz straty liczy się w miliardach.

Turyści, jeżeli nawet zdecydują się na wyjazdy, będą chcieli się czuć bezpiecznie. A przecież obydwa kraje zostały silnie dotknięte przez epidemię COVID-19. Ich plany powrotu do normalności są szalone, ale nie nam to oceniać.

Włochy przygotowują się do lata 2020

Pomysłowi Włosi już myślą nad tym, jak przyciągnąć do siebie turystów. Branża turystyczna sugeruje, że bezpiecznym rozwiązaniem będzie dezynfekcja piasku na plażach i obowiązkowe noszenie maseczek ochronnych.

Pierwsze może być kłopotliwe przez samych turystów, a drugie za względu na bardzo wysoką temperaturę. Nam ciężko wytrzymać w maseczkach, gdy temperatura dochodzi do 20 stopni Celsjusza, a co dopiero, gdy będzie dochodziła do 40.

Hotelarze planują ograniczyć również liczbę plażowych parasolek, które będą rozmieszczone w odpowiednich odległościach:

Co roku mamy pięćdziesiąt tysięcy parasoli, ale tym razem rozłożymy dwadzieścia pięć tysięcy w odpowiednich odległościach, zgodnie z przepisami, ale chcemy je otworzyć - mówi TVN24 właściciel hotelu w Jesolo.

A co z wakacjami w Hiszpanii?

Hiszpanie wykazują się znacznie większą kreatywnością. Entuzjastycznie mówi się tam o bransoletkach identyfikujących. Białe byłyby dla ozdrowieńców, zielone dla osób zdrowych, a czerwone dla osób z grupy ryzyka.

Jednym pomysłów jest także promowanie turystyki lokalnej. Szczególnie wśród Hiszpanów:

Chcielibyśmy przyciągać osoby, które w swoich dowodach mają zapisane, że mieszkają w prowincji Malaga. Te osoby dotarłyby tu ze swoich domów w niecałą godzinę. Zależy nam na tym, żeby korzystano nie tylko z miejsc turystycznych, ale też obszarów wiejskich, którymi może pochwalić się wybrzeże Costa del Sol - mówi w rozmowie z TVN24 Luis Callejon, szef stowarzyszenia hotelarzy Aehcos.

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że powrót do normalności może trwać wiele miesięcy, ale być może małymi krokami Włochom i Hiszpanii uda się podnieść gospodarkę z kryzysu. Jednak ciężko mówić dzisiaj o planowaniu wakacji zagranicznych, bo jeszcze nie wiemy, kiedy zostaną otwarte granice.

A nawet, gdy już zostaną otwarte, eksperci prognozują, że na początku będziemy decydować się na wyjazdy krajowe. Później dopiero krótkie wypady zagraniczne, a na dłuższe wakacje zdecydujemy się, gdy oswoimy się z nowymi zasadami i obowiązującym obecnie porządkiem świata.

W czasie planowania wyjazdów trzeb wziąć również pod uwagę opinie epidemiologów, którzy prognozują, że ograniczenia dotyczące swobodnego przemieszczania się mogą potrwać nawet kilkanaście miesięcy:

Trudności mogą utrzymywać się ponad 12 miesięcy - twierdzi Maciej Boni, epidemiolog z Penn State.

