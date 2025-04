Włoska wyspa dopłaci turystom, którzy przylecą na wakacje. Darmowe noclegi, dopłaty do biletu lotniczego. Co jeszcze?

Darmowe noclegi, wysokie dopłaty do biletów lotniczych i darmowe wejściówki do muzeów. To wszystko czeka na turystów, którzy zdecydują się odwiedzić Sycylię w te wakacje. Lecicie?