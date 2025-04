Podczas gdy liczba zakażonych koronawirusem na całym świecie zbliża się do 4,5 miliona, w niektórych krajach sytuacja wygląda na opanowaną. W Europie jest kraj, który świętuje wygraną w walce z wirusem SARS-CoV-2.

Słowenia ogłasza koniec epidemii

Wczoraj podczas przemówienia w słoweńskim parlamencie premier Janez Jansa powiedział, że Słowenia ma najlepszą sytuację epidemiczną w Europie. Podczas wieczornej sesji korespondencyjnej ogłoszono zakończenie epidemii. Formalnie koniec epidemii, a więc termin, od którego rząd przestanie wspierać przedsiębiorców i mieszkańców w ramach antykryzysowej pomocy, przypada 31 maja br.

Przez 2 tygodnie będzie obowiązywał pewnego rodzaju okres obserwacyjny, który pokaże, czy od początku czerwca można będzie znieść większość ograniczeń.

Jak podkreślają eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19 nadal istnieje, zatem należy zachowywać środki przewidziane w przyjętej ustawie. To znaczy, że obywatele Słowenii nadal muszą nosić maseczki i zachowywać dystans 1,5 m.

Zmieniają się za to zasady kwarantanny. Nie będą już musieli przechodzić jej osoby przyjeżdżające z obszaru Unii Europejskiej, jeśli nie będą wykazywać objawów chorobowych.

Kraj stopniowo luzuje także ograniczenia. Od 18 maja otwarte będą szkoły i sklepy, działalność wznawiają obiekty noclegowe.

Słowenia to kraj, z którym najprościej nam się porównywać, ponieważ pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem ogłoszono tam 4 marca, czyli tego samego dnia co w Polsce. Jednak gdy po prawie 2,5 miesiącach epidemii liczba potwierdzonych przypadków zakażenia przekracza u nas 17 tysięcy, w Słowenii wzrosła jedynie do 1464.

W Polsce z powodu COVID-19 zmarły 883 osoby, w Słowenii - 103. Nie można jednak zignorować faktu, że liczba ludności Słowenii jest około 19 razy niższa niż w Polsce, a wynosi mniej więcej tyle, ilu mieszkańców ma województwo kujawsko-pomorskie.

Źródła: Gov.si, Delo.si

