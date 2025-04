Epidemia koronawirusa w Polsce niestety wciąż nie słabnie, a ostatnie dni przekonały nas, że wręcz przybiera na sile. Przez 3 dni z rzędu odnotowaliśmy rekordową liczbę nowych zakażeń, zmarło kolejnych kilkunastu pacjentów. Trudny czas sprawił, że politycy musieli odnieść się do kwestii sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wypowiedział się również premier Mateusz Morawiecki, który najwyraźniej zmienił swoją opinię na temat koronawirusa.

W czasie kampanii prezydenckiej w czerwcu i w lipcu, premier przekonywał, że koronawirus jest w odwrocie. Na spotkaniu w Tomaszowie Lubelskim zapewniał, że nie musimy się już bać.

Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tej epidemii i tego wirusa. I to jest dobre podejście szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca, nie ma się już czego bać

Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tej epidemii i tego wirusa. I to jest dobre podejście szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca, nie ma się już czego bać

W rozmowie z tygodnikiem „Sieci”, premier Morawiecki wyraził jednak zgoła inną opinię o epidemii koronawirusa w Polsce. Teraz jest on zdania, że nie tylko nie dobiega ona końca, ale prawdziwy kryzys dopiero nas czeka.

Kryzys gospodarczy, z którym zmaga się świat, dopiero się rozpoczyna. Jednoczesne uderzenie w popyt, podaż i płynność ma charakter bezprecedensowy. Nie do końca w Polsce zdajemy sobie sprawę ze zmian, które nadchodzą w gospodarce światowej. Do tej pory radziliśmy sobie z zagrożeniami bardzo dobrze, być może tak dobrze, że trochę nas to uśpiło. A teraz również możemy zaspać. Koronawirus też się jeszcze nie skończył

- mówił