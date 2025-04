Na temat wirusa SARS-CoV-2, odpowiedzialnego za chorobę COVID-19, naukowcy wiedzą coraz więcej. Do tej pory jednak nie mamy ani szczepionki, ani skutecznego leku, dlatego COVID-19 jest chorobą, przed którą wciąż zamykamy się w domach. Wszystko po to, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Niedawno w poznańskim Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN powstał polski test na koronawirusa - teraz w tym samym mieście trwają prace nad stworzeniem testu badającego podatność na zakażenie SARS-CoV-2. Co o nim wiemy?

Jak działa test podatności na koronawirusa?

Jest to test genetyczny, który pozwoli na zbadanie kilku mutacji genów związanych z podatnością na koronawirusa. Mutacje, które ma analizować test, to te występujące u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19, odkryte podczas badań w Chinach i Stanach Zjednoczonych.

U części osób układ immunologiczny jest na tyle sprawny, że unikają oni większości zakażeń, z kolei na część infekcji mogą być bardziej podatne. Test, który tworzą poznańscy naukowcy, ma wykryć uwarunkowania genetyczne dotyczące zachorowania na SARS- CoV- 2 i ciężkiego przebiegu COVID-19.

Naukowcy twierdzą, że połączenie testu wykrywającego zakażenie koronawirusem z tzw. typowaniem HLA, czyli układem zdolności tkankowej może dać odpowiedź na pytanie, kto chorobę COVID-19 przejdzie łagodnie, a kto będzie wymagał hospitalizacji.

Kiedy będzie gotowy test podatności na koronawirusa?

Wdrożenie testu ma nastąpić najpóźniej w pierwszym tygodniu maja:

Ten test genetyczny będzie wdrożony w ciągu najbliższych kilku dni, w przyszłym tygodniu, najpóźniej w następnym. Oczekujemy, że będzie miał ogromne znaczenie przy decydowaniu o procedurze podejmowanej przez służby medyczne podczas leczenia pacjentów. Lekarze będą mieli informacje o aktualnym etapie infekcji. Już we wczesnej fazie choroby będą mogli podejmować decyzję o hospitalizacji. – powiedział prezes Centrum Badań DNA Jacek Wojciechowicz.

Jak twierdzi specjalista, po wdrożeniu szczepionki to właśnie osoby z potwierdzonymi typami HLA wysokiego ryzyka powinny otrzymać ją w pierwszej kolejności, co pomoże ograniczyć śmiertelność z powodu COVID-19.

Do wykonania testu wystarczy wymaz z wewnętrznej części policzka, a samo pobranie materiału będzie bezbolesne. Wynik ma być znany już po 2 dniach.

Centrum Badań DNA w Poznaniu posiada kilkunastoletnią praktykę w opracowywaniu nowych testów genetycznych. Kilka lat temu powstał tam m.in. test na wszystkie nowotwory.

