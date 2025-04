Komary przenoszą wiele groźnych chorób takich jak malaria, denga czy Gorączka Zachodniego Nilu. Wirusem Zika przeniesionym przez owady nie zarazimy się w Polsce, ale już np. dengę roznoszą komary tygrysie na Słowacji, w Czechach i w Niemczech. A ocieplenie klimatu może sprawić, że pojawią się u nas gatunki owadów dotąd niewystępujące.

W dobie pandemii koronawirusa pojawia się zatem pytanie, czy wirus SARS-CoV-2 może być przenoszony przez komary, muchy, a nawet kleszcze.

Czy komary roznoszą koronawirusa?

Główny Inspektorat Sanitarny rozwiewa wątpliwości osób, które martwią się o to, że mimo przebywania w domu i we własnym ogrodzie, mogą zarazić się koronawirusem poprzez ukąszenie przez komara.

Nie musisz się więc martwić o to, że w ten sposób zarazisz się koronawirusem. Komary i kleszcze mogą roznosić jedynie te wirusy, które mogą przetrwać w ich organizmach, znaleźć się w aparacie ssąco-kłującym stawonoga oraz zostać przeniesione do organizmu człowieka. To nie dotyczy koronawirusów.

Koronawirusem możesz zarazić się od drugiej osoby, kiedy ona kaszle lub kicha. Możesz zarazić się również, mając kontakt ze śliną, łzami lub wydzieliną z nosa chorego. Wirus SARS-CoV-2 nie przenosi się przez krew, a droga kropelkową.

