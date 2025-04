W całej Europie mówi się już o drugiej fali pandemii koronawirusa. Liczba zachorowań na Covid-19 gwałtownie rośnie, a każdego dnia kolejni pacjenci tracą życie. Mimo to, politycy do tej pory nie próbowali ponownie wprowadzać obostrzeń i obowiązkowej kwarantanny, którą zastosowali wobec Polaków na wiosnę. Czy nowa fala pandemii to zmieni?

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się na antenie Polsat News do pogłosek, czy rząd planuje powrót restrykcyjnych obostrzeń. Polityk przyznał, że nie planuje się kolejnego lockdownu, ponieważ ograniczenia związane z pierwszą kwarantanną miały zbyt duży wpływ na polską gospodarkę.

Morawiecki w rozmowie z dziennikarzem Polsatu podkreślił również, że zdaniem wielu ekspertów i polityków, Polska była chwalona za sposób radzenia sobie z szalejącą epidemią i skutecznym planem naprawczym gospodarki.

Nie planujemy lockdownu właśnie dlatego, bo on był bardzo bolesny dla gospodarki, nie tylko dla polskiej, ale dla całego świata. We Włoszech, Hiszpanii to będzie recesja największa od II wojny światowej, we Franci również, w Niemczech także. A my w Europie byliśmy podziwiani za to, że tak szybko się odbijamy

– wyjaśnił polityk