Rok temu zmieniłam pracę. Zostałam redaktorką naczelną portalu Polki.pl - największego portalu kobiecego w kraju, heloł! Bałam się? Oczywiście! Jestem dinozaurem, zaczynałam pracę w „Życiu Warszawy”, a kiedy uczyłam się zawodu nie było jeszcze... portali internetowych.

Po 12 miesiącach pracy w Polki.pl jestem szczęśliwa, że się odważyłam na zmianę! W Internecie jest życie! Jest też szaleńcze tempo, hejterzy, zmyślone newsy... Dlatego jestem dumna z zespołu, z którym pracuję - świetne, młode osoby, które dają z siebie ogromnie dużo! Każdego dnia się czegoś uczymy. I staramy się robić lepszy portal. I jesteśmy z niego dumne! Po 12 miesiącach mogę wymienić co najmniej 12 dowodów na to, że Polki.pl to świetny portal!

1. Lubimy Polki, lubimy kobiety!



Nie chcemy was pouczać, zmieniać, polepszać! Dlatego dużo piszemy o kobietach, które... lubią same siebie. Bez względu na rozmiar, zawód, wiek, stan cywilny. Mamy takich tekstów setki. Oto jeden z nich: Te kobiety uczą nas, jak się dobrze czuć we własnej skórze!

2. Rozmawiamy z ciekawymi ludźmi!

Część z nich to bardzo znane osoby, część zupełnie nieznane. Ale każda z tych kobiet, opowiedziała nam historię, która może być inspiracją. Która pokazuje, że życie warto zmieniać, wykorzystać na własnych warunkach, że nie warto się podawać, nawet kiedy wszystko wydaje się walić. Ewa Woydyłło, wspaniała terapeutka, powtarza, że przy kryzysie życiowym lepsi od proszków są przyjaciele!

3. Jesteśmy na bieżąco - wszystkie ważne newsy znajdziecie u nas!

Pracujemy w weekendy, święta i wieczorami. A czasem nawet przed świtem - kiedy wspólnie z naszą przyjaciółką w USA śledziłyśmy szanse Hilary Clinton na wygranie z Trumpem.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedzaj często stronę O TYM SIĘ MÓWI na Polki.pl

4. Rozumiemy i wspieramy mamy



Większość z was ma dzieci i rodziny. Wiemy, że macierzyństwo ma milion kolorów - nie tylko idealnie różowy. Wiemy, że mama, która „siedzi w domu” bardzo ciężko pracuje... I wiemy, że trzeba wypełnić nowe wnioski o 500 plus!

5. Uważamy, że Polki są wspaniałe! I kręcimy o tym reportaże!

Większość Polek. I chodzi głównie o te, których nie zobaczycie w „Azja Express”. Nakręciłyśmy 5 odcinków reportaży pod tytułem „Teraz Polka”. Musicie zobaczyć je wszystkie! Zacznijcie od Oli Kasprzyk!

7. Zapraszamy do nas również facetów!

Piszą, komentują (Filip Chajzer, Męski Punkt Siedzenia), rozmawiają z nami (Robert Biedroń zwierzył się, że był bity, kiedy był posłem!) albo są bohaterami naszych tekstów (Dlaczego faceci nie mają ochoty na seks? Brutalna prawda o kobiecych słabościach!). Są i będą z nami zawsze. Jak w życiu.

8. Mamy świetny fanpejdż na FB i konto na Insta

Ponad 170 tys. fanów! I to jakich świetnych! Komentujecie, nie zgadzacie się, jest życie na naszym FB! Tam też najszybciej trafiają nasze newsy. Polub Polki.pl na FB!

Na Instagramie Polki.pl dzieje się nie mniej ciekawie! A jak ładnie...

9. Pomagamy. Wspieramy ważne inicjatywy!

Praca, która dodaje skrzydeł to praca, w której robi się rzeczy przyjemne i ważne. Dokładnie to czułam, kiedy pisałyśmy na Polki.pl o sztabie WOŚP, który założyłam w naszej firmie (a wśród „moich” wolontariuszy były m.in. Edyta Herbuś i Kasia Zielińska), kiedy wspieramy UNICEF w zbieraniu pieniędzy dla dzieci w Syrii (Niezwykłe historie dzieci z Aleppo), kiedy piszemy o najlepszej na świecie Fundacji Przyjaciółka!

10. Mamy dużo fajnego wideo

Z Kasią, która gotuje z Polki.pl sama piekę ciasta, Triki Weroniki już nie raz mnie zadziwiły i okazały się bardzo pomocne (rozciąganie butów działa!), Fitness Team Polki.pl może spokojnie zastępować trenera osobistego...

A który portal w Polsce ma swój, autorski serial? Polki mają naprawdę fajne Dziewczyny 3.0! #duma!

11. Doradzamy

Jak ugotować jajko na miękko? Jak poznać szkarlatynę u dziecka? Jakie rośliny posadzić na północnym balkonie?

Może to nie jest bardzo sexy, ale takie pytania to część życia. I Polki.pl znają na nie odpowiedzi!

12. Rozwijamy się!

Jest dobrze i lepiej być nie może? Skąd?! Mamy mnóstwo nowych, świetnych pomysłów. Będziemy się zmieniać dla Was!