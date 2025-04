Proponujemy podróż w czasie w wehikule, który przeniesie nas aż do 1997 roku i znanych polskich witryn internetowych, które teraz są gigantami. Zajrzałyśmy do internetowego archiwum (Wayback Machine), do którego ma dostęp każdy z nas i każdy może odbyć podobną podróż w czasie, przecierając oczy ze zdumienia. Jak wyglądały takie portale jak Wirtualna Polska, Onet, czy Interia w początkach swojego istnienia? No i... jak wyglądały Polki.pl, pamiętacie? Zapraszamy do sentymentalnej wycieczki kilkanaście lat wstecz, czyt. dla wielu okresu internetowego paleozoiku ;)

Reklama

Ciut historii

Na warsztat wzięłyśmy lata, kiedy to internet w Polsce był dopiero w powijakach. Pierwsze internetowe łącze analogowe zostało uruchomione 26 września 1990, a pierwsza transmisja internetowa miała miejsce 2 miesiące później (trwała tylko 1 minutę!), a opłata za nią wynosiła niemal 13,5 mln złotych (dla porównania średnia płaca wynosiła wówczas w Polsce 1,03 mln złotych). Za symboliczny początek Internetu w Polsce uznaje się sierpień 1991 roku, gdy z Uniwersytetu Warszawskiego nawiązano łączność z Kopenhagą. Jako pierwsza w Polsce zainwestowała w tzw. bezpłatny internet podkarpacka gmina Czudec (zasięg 70% powierzchni gminy). Ale to już za nami. Teraz nie wyobrażamy sobie knajpy bez wi-fi, a w wielu miastach powstają bezpłatne, wkomponowane w zieleń i przestrzeń miejską ławki z możliwością złapania sygnału.

Niektórzy z pierwszych użytkowników internetu nie podejrzewali, że opornie ładujące się, a i tak ubogie strony www zrewolucjonizują jakość życia miliardów ludzi. Strony działały wolno, było ich mało, technicznie dawały wiele do życzenia... Jednak czas na przejście od słów do czynu: Zobaczcie archiwalne screeny znanych stron www!

1. Onet, 15 czerwca 2001

Polski portal internetowy został założony w 1996 roku przez spółkę Optimus. Portal początkowo nosił nazwę OptimusNet, jednakże wtedy trudno nazywać go było portalem, był raczej katalogiem stron www.

2. Wirtualna Polska, 1 grudnia 1998

Pierwszy polski portal internetowy, założony w 1995 roku. Jeden z pięciu największych polskich portali internetowych. Stworzyli go Leszek Bogdanowicz, Marek Borzestowski i Jacek Kawalec, którzy poznali się za pośrednictwem... internetu.

3. Tlen/o2, 19 kwietnia 2001

Polski portal internetowy (wcześniej MediaOne Sp. z o.o.). Znany przede wszystkim dzięki komunikatorowi Tlen.pl umożliwiającemu domyślnie komunikacje z sieciami Tlen i Gadu-Gadu.

4. Google, 25 października 2001

Google Inc. została założona w 1998 roku przez dwóch doktorantów Uniwersytetu Stanforda, Amerykanina Larry'ego Page'a i Rosjanina Siergieja Brina. Nazwa "Google" powstała z niepoprawnego zapisu słowa "googol". Twórcą tego terminu był Milton Sirotta. "Googol" oznacza liczbę 10100.

5. Allegro, 11 maja 2000

Allegro to dobrze wam znana platforma handlowa umożliwiająca przeprowadzanie transakcji kupna-sprzedaży. Otworzył nowy rozdział - sprzedaż internetową w Polsce o prywatnych użytkowników.

6. Interia, 10 maja 2000 r.

To portal internetowy, założony w 1999 roku. Oficjalna premiera odbyła się 11 lutego 2000 r.

7. Polki.pl, 29 maja 2002 i 3 marca 2010



W sierpniu 2001 roku serwis polki.pl stał się nową marką na rynku internetowego czytelnictwa dla kobiet. Do dziś jesteśmy największym serwisem kobiecym o kobietach i stworzonym dla kobiet. Trochę się zmieniłyśmy przez te 15 lat... :)

Kilka lat później...

Reklama

Gadżety z lat 90-tych, o których na pewno już zapomniałaś!