Każdego dnia jesteśmy zasypywane setkami zdjęć i filmów przedstawiających idealne kobiety, które sprawdzają się jako matki, żony i kochanki. Nigdy nie są zmęczone, nie mają gorszego dnia i zawsze wyglądają jak milion dolarów. Czy wy znacie choć jedną taką przedstawicielkę płci pięknej? My nie! Jesteśmy niedoskonałe, ale w tym jest nasza siła i moc. Mamy swoje gorsze momenty, ale nie wstydzimy się ich i głośno o tym mówimy. Czas najwyższy zdać sobie sprawę, że kilka dodatkowych kilogramów to nie koniec świata, a cellulit nie sprawia, że wyglądamy mniej seksownie.

Dzisiaj przedstawiamy wam prawdziwe silne babki, od których powinnyśmy czerpać pozytywną energię i siłę. Ten dziewczyny pokazują, jak walczyć o siebie i swoje marzenia.

1. Mama Cax

Mama Cax to Afroamerykanka, która urodziła się na Brooklynie. W wieku 14 lat zachorowała na nowotwór kości i płuc. Lekarze dawali jej wtedy 3 tygodnie życia. Wbrew złym rokowaniom wygrała walkę z chorobą, ale niestety musiała poddać się amputacji nogi. Jednak nie poddała się i już rok później ruszyła w pierwszą podroż z protezą.

Obecnie prowadzi bloga, który jest poświęcony podróżom i modzie. Jej konto na Instagramie obserwuje już ponad 60 tys. osób, a wyda się nam, że to dopiero początek.

2. Carmen Dell'Orefice

Carmen Dell'Orefice jest najstarszą (nadal pracującą) modelką na świecie. Jej kariera rozpoczęła się 1944 roku, gdy miała 13 lat, a już 2 lata później pojawiła się na okładce amerykańskiej edycji magazynu Vogue. Zaś w latach 60. XX wieku współpracowała z samym Salvadorem Dali.

Oczywiście miała swoje wzloty i upadki. Lata 70. nie były dla niej zbyt łaskawe, jednak glamour lat 80. i 90. był dla niej stworzony. Jednak przez te wszystkie lata zdążyła się zestarzeć - była już dojrzałą kobietą, która miała pierwsze siwe włosy, ale w jej przypadku to jedynie uwypukliło zalety. Paradoksalnie im jest starsza, tym bardziej rozchwytywana.

Obecnie ma 85 lat i nic nie zapowiada, aby jej passa miała się skończyć.

3. Jillian Mercado

Jillian Mercado jest popularną blogerką i jedną z najpopularniejszych niepełnosprawnych modelek, która choruje na zanik mięśni. Nie chodzi od urodzenia i porusza się na wózku inwalidzkim. Choroba powoduje u niej osłabienie siły mięśni, przez co Jillian ma trudności z wykonywaniem określonych ruchów. Jednak nie przeszkodziło jej to w karierze modelki. Spójrzcie tylko na te oczy...

4. Winnie Harlow

Gdy na nią patrzymy, nie możemy wyjść z podziwu... Winnie jest niesamowicie odważną i świadomą swojego ciała kobietą, która za swojej choroby (bielactwa) uczyniła atut. Udowodniła, że można wyjść poza schemat tego, co przez społeczeństwo jest uznawane za normalne, a co nie. Jako modelka zadebiutowała 2 lata temu, ale już może pochwalić się współpracą m.in. z hiszpańską marką Desigual, Diesel, Tommy Hilfiger czy Swarovski.

5. Rain Dove

Modeling przyzwyczaił nas do mężczyzn, którzy wyglądają jak kobiety. Jednak jest również druga strona medalu - kobiety wyglądające jak mężczyźni.

Poznajcie Rain Dove, która jest 100% kobietą, ale ma typowo męskie rysy twarzy - duży nos, mocno zarysowaną szczękę i oczy. Jednak taki wygląd nie przeszkadza jej w robieniu zawrotnej kariery w branży modowej. Ona jest doskonałym przykładem, że różnorodność jest wspaniała i piękna.

6. Denise Bidot

Przez wiele osób (w tym nas) jest uważana za jedną z najbardziej seksownych kobiet świata. Ma cudowne pełne kształty i śliczną twarz, od której nie jesteśmy w stanie oderwać wzroku. Ale jak to możliwe, że nie najmłodsza i nie najszczuplejsza dziewczyna stała się wzorem do naśladowania dla wielu kobiet? Jej tajemnicą jest naturalność. Denise nie chce nikomu zaimponować, nie wciąga brzucha i retuszuje swoich zdjęć. To 90 kg chodzącego seksapilu!

7. Robyn Lawley

Robyn to 27-letnia Australijska modelka plus size. Ma 188 cm wzrostu, nosi rozmiar 44-46 i kilka lat temu stała się twarzą branżowej rewolucji. Jest pierwszą modelką o pełnych kształtach, która pojawiła się australijskim wydaniu magazynu Vogue. Brała udział w tygodniach mody w Mediolanie, Nowym Jorku i Sydney. Była też twarzą marki Calzedonia i Ralph Lauren.

